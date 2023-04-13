Замороженные российские активы придется вернуть по окончанию конфликта на Украине

Юристы Еврокомиссии не нашли способа передать их Киеву, не нарушив правовые барьеры

13 апреля 2023, 21:59, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Юристы Еврокомиссии (ЕК) пришли к выводу, что замороженные в Евросоюзе активы ЦБ РФ придется вернуть России после окончания конфликта на Украине. Как сообщает ТАСС, об этом стало известно немецкой газете Die Welt из неопубликованного документа ЕК.

Эксперты пришли к выводу, что с юридической точки зрения российские активы нельзя просто так передать Киеву. Несмотря на наличие политической воли у Евросоюза, сделать это не позволяют правовые барьеры.

Вместе с тем ЕК нашла способ, как помочь Украине за счет российских активов. Их предложили вложить в европейские гособлигации, а проценты передавать Киеву. Доходность по ним будет составлять 2,6% ежегодно. Вместе с тем юристы пока не могут ответить, что делать, если ЕС при определенном сценарии потеряет вложенные средства.

Газета отмечает, что всего с весны 2022 года Евросоюз заморозил около 300 млрд золотовалютных резервов России а также 29 млрд, которые якобы принадлежат представителям крупного российского бизнеса.