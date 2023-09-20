Заморозки надвигаются. Какая погода будет в Алтайском крае до конца недели
Синоптики предупреждают о серьезном похолодании
20 сентября 2023, 06:15, ИА Амител
Достаточно теплая погода сохранится в Алтайском крае до конца рабочей недели, однако в отдельных районах ожидаются осадки. Дожди до 22 сентября будут небольшой и умеренной интенсивности, местами они пройдут с грозами. Ночью столбики термометров покажут от +5 до +10°С, днем воздух прогреется от +16 до +21°С. Об этом amic рассказал ведущий синоптик Алтайского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Эдуард Болгов.
"Характер погоды в крае начнет меняться в субботу. На фоне прохождения двойной системы холодных фронтов температура воздуха будет снижаться, усилится ветер и дожди пройдут на большей части региона. В ночь на 24 сентября при ясном небе столбики термометров могут опуститься до +3...-2°С, местами, по предварительному прогнозу, возможны заморозки до -7°С", – рассказал синоптик.
В воскресенье утром возможен туман. Днем будет преимущественно без осадков, столбики термометров покажут +7...+12°С.
09:25:21 20-09-2023
Не такие уж и заморозки по факту будут! а вот оправдать преждевременное включение отопления надо!
15:07:24 20-09-2023
Гость (09:25:21 20-09-2023) Не такие уж и заморозки по факту будут! а вот оправдать преж... Иди поработай, заработай лишние 500 рублей на отопление. А то в каждой теме блажишь про него. Рекламки пораздавай, как раз заработаешь пятихатку.
20:14:07 20-09-2023
Гость (15:07:24 20-09-2023) Иди поработай, заработай лишние 500 рублей на отопление. А т... Про какие 500 рублей речь, если отопление 3500 было в прошлом сезоне, а в этом, видимо, ещё больше будет.
14:22:56 23-09-2023
Гость (20:14:07 20-09-2023) Про какие 500 рублей речь, если отопление 3500 было в прошло... Ну давайте вообще не будем отопление включать, это ж какая экономия-то будет!!