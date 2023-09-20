Синоптики предупреждают о серьезном похолодании

20 сентября 2023, 06:15, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Достаточно теплая погода сохранится в Алтайском крае до конца рабочей недели, однако в отдельных районах ожидаются осадки. Дожди до 22 сентября будут небольшой и умеренной интенсивности, местами они пройдут с грозами. Ночью столбики термометров покажут от +5 до +10°С, днем воздух прогреется от +16 до +21°С. Об этом amic рассказал ведущий синоптик Алтайского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Эдуард Болгов.

"Характер погоды в крае начнет меняться в субботу. На фоне прохождения двойной системы холодных фронтов температура воздуха будет снижаться, усилится ветер и дожди пройдут на большей части региона. В ночь на 24 сентября при ясном небе столбики термометров могут опуститься до +3...-2°С, местами, по предварительному прогнозу, возможны заморозки до -7°С", – рассказал синоптик.

В воскресенье утром возможен туман. Днем будет преимущественно без осадков, столбики термометров покажут +7...+12°С.