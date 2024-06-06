Заморозки в Сибири сохранятся в ближайшее время

Температура может уходить в минус

06 июня 2024, 09:50, ИА Амител

Иней / Фото: pxhere.com/ru/photo/1682942

Заморозки до -2 градусов сохранятся в ближайшие дни на Юге Западной Сибири и в южных районах Красноярского края. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд в интервью ТАСС.

5-6 июня в Новосибирской и южных районах Красноярского края ожидаются заморозки до -1...-2 градусов. В центральных районах Красноярского края 7 июня прогнозируются сильный дождь и ветер до 20 м/с. В Иркутской области аналогичная ситуация.

В Воронежской и Курской областях завтра порывы ветра достигнут 24 м/с, а на Урале, где еще холодно, ожидаются ливневый дождь, гроза и град с ветром до 25 м/с.

Во всем Южном и Северо-Кавказском федеральных округах из-за жары действует высокая и чрезвычайная пожарная опасность. До 7 июня высокая и чрезвычайная пожарная опасность сохраняется в Южном федеральном округе, в Ставропольском крае, Дагестане и на севере Иркутской области.