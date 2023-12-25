Навестить животных можно с 27 декабря по 28 января

25 декабря 2023, 10:00, ИА Амител erid: LjN8K2yVC

Кошка / Фото "Федерация кошек"

Кто из нас не любит кошек – милых и пушистых созданий? С ними с удовольствием и равным восторгом играют и взрослые, и малыши. Теперь жители Барнаула смогут познакомиться с усатыми-полосатыми красавцами еще и на выставке "Федерация кошек". Она собрала самых разных представителей со всего света, даже редких и экзотических: бенгальских кошек, хайленд-фолд, мейн-кунов, шотландских и многих других. Рассказываем, когда и куда приходить и сколько это стоит.

На животных можно только смотреть?

Нет. На выставке вы не просто увидите разные породы кошек, но и получите незабываемую кототерапию: погладите, поиграете, покормите и подержите на ручках. Дети будут в восторге.

Выставка ­– прекрасная возможность пообщаться с животными и для тех, кто по каким-либо причинам не может завести себе домашнего любимца. Там можно вдоволь насладиться объятиями теплых лапок.

Кошечки и коты / Фотовыставка "Федерация кошек"

Где проходит выставка?

В Барнауле, в ТРЦ "Арена" (Павловский тракт, 188) на 4 этаже, с 27 декабря 2023 до 28 января 2024 года. Время работы: с 10:00 до 21:00.

Сколько стоит билет?

В будние дни детский (до 12 лет) билет стоит 350 руб., взрослый ­– 400 руб. В выходные и праздничные дни детский билет ­– 400 руб., взрослый ­– 450 руб. Дети до трех лет ­– бесплатно.

Приходите всей семьей и насладитесь общением с пушистыми усатиками. Дарите им ласку и тепло, а сами заряжайтесь позитивной энергией.

Возрастное ограничение 0+

ООО "Экспосити"

Реклама