Замурчательная выставка: в ТРЦ "Арена" приехали редкие породы кошек со всего света
Навестить животных можно с 27 декабря по 28 января
25 декабря 2023, 10:00, ИА Амител erid: LjN8K2yVC
Кто из нас не любит кошек – милых и пушистых созданий? С ними с удовольствием и равным восторгом играют и взрослые, и малыши. Теперь жители Барнаула смогут познакомиться с усатыми-полосатыми красавцами еще и на выставке "Федерация кошек". Она собрала самых разных представителей со всего света, даже редких и экзотических: бенгальских кошек, хайленд-фолд, мейн-кунов, шотландских и многих других. Рассказываем, когда и куда приходить и сколько это стоит.
На животных можно только смотреть?
Нет. На выставке вы не просто увидите разные породы кошек, но и получите незабываемую кототерапию: погладите, поиграете, покормите и подержите на ручках. Дети будут в восторге.
Выставка – прекрасная возможность пообщаться с животными и для тех, кто по каким-либо причинам не может завести себе домашнего любимца. Там можно вдоволь насладиться объятиями теплых лапок.
Где проходит выставка?
В Барнауле, в ТРЦ "Арена" (Павловский тракт, 188) на 4 этаже, с 27 декабря 2023 до 28 января 2024 года. Время работы: с 10:00 до 21:00.
Сколько стоит билет?
В будние дни детский (до 12 лет) билет стоит 350 руб., взрослый – 400 руб. В выходные и праздничные дни детский билет – 400 руб., взрослый – 450 руб. Дети до трех лет – бесплатно.
Приходите всей семьей и насладитесь общением с пушистыми усатиками. Дарите им ласку и тепло, а сами заряжайтесь позитивной энергией.
Возрастное ограничение 0+
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11:33:11 25-12-2023
поближе то нельзя было? сходили бы, но в такую даль не поедем. В Новосиб проще
11:46:11 25-12-2023
Свой котэ есть
12:05:59 25-12-2023
Дикость какая-то. Это целый месяц бедные животные будут вынуждены терпеть сомнительную ласку и тепло? Это что контактный зоопарк? Выставки кошек проходят в другом формате и их точно не позволят тискать всем желающим.
12:20:34 25-12-2023
Гость (12:05:59 25-12-2023) Дикость какая-то. Это целый месяц бедные животные будут выну... Да и цена кошмарная просто.
13:23:04 25-12-2023
Гость (12:05:59 25-12-2023) Дикость какая-то. Это целый месяц бедные животные будут выну... Полностью согласен. Будучи рабом 3х котэ, свидетельствую, что им очень не нравится излишнее внимание, и редко какая кошка не может постоять за себя. Вы им что, удалите когти, чтобы не царапались? А если какому-нибудь детёнышу кошка выцарапает глаз?
16:58:36 25-12-2023
По улицам Барнаула возле открытых подвалов можно увидеть кошек, их куда жальче, вот кому точно нужна наша помощь и внимание
17:12:22 25-12-2023
и это на фоне запрета контактных зоопарков.. ДИЧь полнейшая((( и бедные животные
07:11:03 26-12-2023
Кошачиный грипп?
02:10:27 27-12-2023
Я сегодня своих кошечек отвозила ветеринару. М то жалко было . постоянно специально шла и разговаривала с ними , хотя они были в переноске. Чтобы они слышали мой голос и были спокойны.а тут выставка!
18:17:23 01-01-2024
Это ужас! Кошки худые, усталые, неухоженные, цена 450 рублей, а смотреть нечего!! Где они их подобрали? С каких подвалов!!! Надо органам проверить этих гастролеров!!!
18:28:32 01-01-2024
у меня дома мелкий (4,5 месяца) "дворянин" живет рыже-полосатый, красивше, этих с фоток, в разы
13:45:56 05-01-2024
Присоединяюсь ко всем критическим замечания. Посетили эту, так сказать "выставку" кошек 05.01.24. Все животные как будто под воздействием препаратов подавляющих активность. Все спят или чуть живые. Бессовестно завышена цена на билеты как для взрослых так и особенно для детей. В Новосибирский и Барнаульский зоопарки цены меньше или соизмеримы, в отличие от количества животных. Неуёмная жажда наживы владельцев и организаторов этой убожеского места мучения животных заслуживает презрения и отвращения. Не советую никому тратить свои деньги на удовлетворение этой жажды организаторов этой "выставки".
14:58:08 05-01-2024
Просто ужас, на входе картой оплатить нельзя только перевод или наличные, перевёл деньги билеты не дали сказали не работает компьютер!!! Кошки под чем то (кот баюн) по ходу всё время спят и вялые, уставшие у большинства проблемы с ушками, просто ужасные условия содержания! Воздух сухой от какого то там калорифера у многих мохнатых пересохшие носы с засохшей коркой на носу, еле дышат. Куда смотрят ответственные за это органы???? Реальное издевательство над животными.