Благодаря урокам по шахматам, алтайские школьники стали лучше сдавать ЕГЭ

Сегодня проект "Шахматы в школе" реализуется в 360 учебных заведениях Алтайского края

29 января 2025, 16:29, ИА Амител

Шахматный турнир на Алтае / Фото: amic.ru

В 2024 году у школьников в Алтайском крае вырос средний балл ЕГЭ по основным предметам, а число тех, кто не смог преодолеть его минимальный порог, наоборот, снизилось. Многобалльников и стобалльников в регионе стало больше. Благодаря этому край смог подняться на 24-е место во всероссийском рейтинге, и все больше ребят поступают учиться на бюджет в вузы. Такие результаты успеваемости во многом связаны с проектом "Шахматы в школе", в этом убежден руководитель фракции ЛДПР Владимир Семенов.

"В прошлом созыве я обосновывал дополнительные расходы на реализацию этого проекта. Спасибо, что депутаты поддержали инициативу ЛДПР. Я приводил доводы о взаимосвязи данного вида спорта с успеваемостью школьников и восприятием ими школьной программы. Сегодня "Шахматы в школе" реализуется в 360 школах. Благодаря нам мы имеем такие показатели по успеваемости", – отметил Владимир Семенов на правительственном часе АКЗС с министром образования и науки Алтайского края.

Напомним, в 2016 году Федерация шахмат Алтайского края выиграла грант Федерации шахмат России и Благотворительного фонда Елены и Геннадия Тимченко на реализацию в Алтайском крае проекта "Шахматы в школе". В его рамках с 2017 года общеобразовательные учреждения нашего региона, подавшие заявки на участие в проекте, получают учебно-методические комплекты, шахматы, шахматные доски, шахматные часы и демонстрационные доски, для того чтобы начать в своих школах преподавать урок шахмат.