Когда полностью растает снег в Алтайском крае?

Согласно долгосрочному прогнозу, март в этом году будет теплее нормы на 1,5-2,5 градуса

07 марта 2023, 14:40, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Март в Алтайском крае будет тёплым, при этом на большей части территории региона за месяц осадков может выпасть больше, чем обычно. Таков долгосрочный прогноз Западно-Сибирского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды. Делать выводы, что снег сойдёт в регионе раньше обычного, пока преждевременно, но и исключать такую вероятность нельзя. Об этом amic.ru сообщила начальник отдела по гидрометеообеспечению регионального Гидрометцентра Людмила Сырых.

"Нас ждут "качели" - оттепели будут сменяться похолоданием. Температурные нормы в первый весенний месяц по долгосрочному прогнозу в крае будут выше на 1,5-2,5 градуса. Но и месячное количество предполагается больше нормы, исключение – южные районы: там их прогнозируется около нормы. Снег, мокрый снег, дождь различной интенсивности в регионе ожидается в большинстве дней первой и второй декад, а также в отдельные дни третьей декады", – сообщила синоптик.

Эксперт отмечает, что для разрушения снежного покрова воздух должен прогреться до плюсовых отметок. Согласно долгосрочному прогнозу, в период с 14 по 19 марта в регионе ожидается существенное понижение температуры. В середине второй декады ночью температура воздуха может понизиться до -20 градусов.

"По средним многолетним датам обычно снежный покров разрушается в первой половине апреля. За счет температурных перепадов снежный покров в конце марта сойдёт лишь в предгорьях. На остальной части региона он растает в начале апреля. И уже с 10 по 16 числа после полного разрушения снежного покрова начнётся пожароопасный сезон", – сообщила синоптик.