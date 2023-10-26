Запашный прокомментировал отравление детей на цирковом фестивале в Перми

Организатор фестиваля Елена Хаткевич отметила, что официальная информация о происшествии уже сформулирована — в ближайшее время ее опубликуют в Сети

26 октября 2023, 16:45, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Председатель жюри Всероссийского циркового фестиваля в Перми Аскольд Запашный прокомментировал ситуацию с отравлением детей на мероприятии. Как сообщает телеканал "360", он отметил, что на данный момент организаторы конкурса решают возникший вопрос.

"Мы вчера с мероприятия уезжали, все было прекрасно, изумительно. С утра нам сказали, что какие-то там изменения. Сейчас организаторы решают вопрос, у меня информации ноль", – заявил он. Организатор фестиваля Елена Хаткевич отметила, что официальная информация о происшествии уже сформулирована – в ближайшее время ее опубликуют в Сети. Данные собирали так, чтобы это не вызвало лишней паники и конфликтов.

Причиной отравления стала кишечная инфекция норовирусной этиологии. По данным Telegram-канала Shot, пострадавшие дети питались при гостинице "Профсоюзная". Они успели позавтракать и пообедать там, а к вечеру у них появились первые симптомы.