Записывай и продавай. Могут ли подкасты стать способом продвижения бизнеса?

Запустить подкаст можно и для аграрного бизнеса, и ателье, и для строительной фирмы. Особенно важно, что этот формат интересен молодым - самым активны клиентам

16 ноября 2023, 06:31, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Все чаще подкасты становятся способом продвижения брендов. Кому подойдет этот инструмент и как использовать его по максимуму в интервью радиостанции Бизнес ФМ Барнаул рассказал монтажер подкастов из Барнаула Ирина Целышева.

Попасть в тренды

По словам Ирины Целышевой, слушая подкаст, человек знакомится с компанией, "прогреваясь" через личный бренд руководителя бизнеса и его команды. Такой формат позволяет рассказать о своей работе или поднять интересные целевой аудитории темы. Кроме того, благодаря подкасту растут и упоминания бренда на просторах интернета.

Сколько стоит

Целышева отметила, что исследование РАЭК показало: запуск своего подкаста обойдется предпринимателю в сумму от 15 до 100 тысяч рублей. Стоимость одного эпизода складывается из нескольких статей.

"Например, сделать уникальную обложку – от полутора тысяч рублей, записать джингл, то есть музыкальную заставку – десять тысяч. А еще траты на монтаж и редактуру подкаста, услуги студии звукозаписи… Но это в идеале. А начать можно с минимума", – сказала эксперт.

Заинтересовать молодежь

Подобный пример – подкаст в барнаульской языковой школе "ЯзыкоЗайка". Он носит название "Рашен Лэнгвич". Выпуски демонстрируют людей, которые смогли выучить русский язык, сложный для иностранцев, до достаточного для дачи интервью уровня.

Сооснователь школы Алиса Соломина отметила, что аудитория подкаста – молодые люди в возрасте от 18 до 35 лет, которым актуально изучение языка. Первый сезон получил достойный охват и стал регулярным гостем подборок "Яндекса". Женщина сама выступает ведущей подкаста и сначала ей удавалось обходиться с помощью смартфона и монтажера.

"Мы начали делать подкаст, в среднем тысяч пять стоит монтаж эпизода. Сейчас у нас есть еще и редактор подкаста, раньше я сама эту функцию выполняла, и сейчас у нас есть команда, которая делает отдельную видеоверсию, – во втором сезоне у нас будет, я думаю, гораздо больше охват, потому что мы еще и на YouTube выйдем", – заявила она.

У кого получится?

Эксперты уверены: запустить подкаст сможет абсолютно любой предприниматель.

По мнению Целышевой, такое возможно и в аграрном бизнесе, и в ателье, и в строительной фирме. А если предприниматель пока не уверен, готов ли он запустить свой уникальный аудиоконтент, можно прорекламировать свой товар или услугу в чужом подкасте.

Ценник складывается из популярности подкаста, которая выражается в количестве прослушиваний. При этом в них можно встраивать рекламу – от упоминания в начале до полноценной вставки. В этой сфере есть своя специфика: сложно отследить конверсию – только через прикрепленный промокод или реферальную ссылку. А по факту человек может послушать подкаст и приобрести рекламируемую продукцию через год, два и более. Зато такую рекламу можно считать "вечной" и достаточно нативной, что сегодня особенно ценит публика.