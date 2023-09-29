Синоптик рассказала, что в регион идет похолодание, но оно будет краткосрочным

29 сентября 2023, 16:22, ИА Амител

Фото: unsplash.com

30 сентября в Алтайском крае прогнозируют довольно теплую с кратковременными дождями погоду. Наиболее вероятны осадки в юго-восточных районах края. В Барнауле дождь ожидается в конце дня. Ночью столбики термометров покажут +3...+8°С, днем воздух прогреется до +12...+17°С. Дожди пройдут местами и 1 октября, на всей территории региона днем в воскресенье начнется похолодание. Об этом рассказала amic.ru начальник отдела по гидрометеорологическому обеспечению регионального ЦГМС Людмила Сырых.

"С затоком холода днем 1 октября температура воздуха опустится до +8...+13°С. А в дальнейшем районы Алтайского края окажутся под влиянием антициклона: установится спокойная и преимущественно без осадков погода с постепенным нарастанием тепла. Однако ночью при прояснении будут заморозки. Так, 2 октября ожидается от -1 до -6°С", – рассказала синоптик.

Можно считать, что к нам придет запоздавшее бабье лето, добавляет Людмила Сырых. Днем в понедельник воздух прогреется до +11...+16 градусов и каждый день температура будет немного повышаться. Так, 4 октября будет уже +13...+18. И такая ясная без осадков и сильного ветра погода, по предварительным данным, сохранится до 8 октября.