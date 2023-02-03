Заправься с выгодой: как экономить до 3 рублей с каждого литра топлива

Сеть АЗС "Газпромнефть" запустила акцию для сибиряков

03 февраля 2023, 10:00, ИА Амител

Фото: сеть АЗС "Газпромнефть"

С 1 по 28 февраля 2023 года на сибирских АЗС сети "Газпромнефть" при заправке бензином, дизелем и сжиженным углеводородным газом (СУГ) от 25 литров вы получите скидку 1 рубль с каждого литра. Кроме того, участники программы лояльности "Нам по пути" получат по 1 дополнительному бонусу за каждый литр заправленного топлива.

Ещё больше преимуществ – у любителей кофе. Одновременная оплата топлива и кофе наличными или банковской картой на кассе увеличит скидку до 2 рублей и гарантирует начисление 2 дополнительных бонусов с каждого литра. А при оплате с помощью Системы быстрых платежей или мобильного приложения "АЗС Газпромнефть" выгода возрастет до 3 рублей с литра и 3 дополнительных бонусов.

На сервисных станциях сети акция действует при оплате наличными, банковской картой, через Систему быстрых платежей или с помощью мобильного приложения "АЗС Газпромнефть" без использования бонусов. На автоматических – только в случае безналичной оплаты.

Воспользоваться предложением можно любое количество раз. При этом максимальный объём единовременной заправки бензином и СУГ ограничен 50 литрами, дизелем – 100 литрами.

Напомним, что накопленные бонусы программы лояльности "Нам по пути" можно использовать для оплаты любых товаров на АЗС сети "Газпромнефть" по курсу 1 бонус = 1 рубль. Самый простой способ присоединиться к программе – выпустить бесплатную карту лояльности в мобильном приложении "АЗС Газпромнефть", доступном для Android и iOS.

ООО «Газпромнефть-Центр». ИНН 7709359770. Сайт – gpnbonus.ru . С подробной информацией об акции можно ознакомиться по ссылке , в мобильном приложении «АЗС Газпромнефть», доступном для Android и iOS, по телефону Единого центра поддержки клиентов 8-800-700-5151 (звонок по России бесплатный) или на АЗС, участвующих в акции.

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