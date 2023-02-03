НОВОСТИАвто

Заправься с выгодой: как экономить до 3 рублей с каждого литра топлива

Сеть АЗС "Газпромнефть" запустила акцию для сибиряков

03 февраля 2023, 10:00, ИА Амител

Фото: сеть АЗС "Газпромнефть"
Фото: сеть АЗС "Газпромнефть"

С 1 по 28 февраля 2023 года на сибирских АЗС сети "Газпромнефть" при заправке бензином, дизелем и сжиженным углеводородным газом (СУГ) от 25 литров вы получите скидку 1 рубль с каждого литра. Кроме того, участники программы лояльности "Нам по пути" получат по 1 дополнительному бонусу за каждый литр заправленного топлива.

Ещё больше преимуществ – у любителей кофе. Одновременная оплата топлива и кофе наличными или банковской картой на кассе увеличит скидку до 2 рублей и гарантирует начисление 2 дополнительных бонусов с каждого литра. А при оплате с помощью Системы быстрых платежей или мобильного приложения "АЗС Газпромнефть" выгода возрастет до 3 рублей с литра и 3 дополнительных бонусов.

На сервисных станциях сети акция действует при оплате наличными, банковской картой, через Систему быстрых платежей или с помощью мобильного приложения "АЗС Газпромнефть" без использования бонусов. На автоматических – только в случае безналичной оплаты.

Воспользоваться предложением можно любое количество раз. При этом максимальный объём единовременной заправки бензином и СУГ ограничен 50 литрами, дизелем – 100 литрами.

Напомним, что накопленные бонусы программы лояльности "Нам по пути" можно использовать для оплаты любых товаров на АЗС сети "Газпромнефть" по курсу 1 бонус = 1 рубль. Самый простой способ присоединиться к программе – выпустить бесплатную карту лояльности в мобильном приложении "АЗС Газпромнефть", доступном для Android и iOS.

ООО «Газпромнефть-Центр». ИНН 7709359770. Сайт – gpnbonus.ru. С подробной информацией об акции можно ознакомиться по ссылке, в мобильном приложении «АЗС Газпромнефть», доступном для Android и iOS, по телефону Единого центра поддержки клиентов 8-800-700-5151 (звонок по России бесплатный) или на АЗС, участвующих в акции.  

Комментарии 10

  • Езжайте на заправку Завгар там и скидка побольше и кофе в подарок.
    03 февраля, Гость   Ответить
  • А качество Бенза хоть отдаленно напоминает ГПН?
    03 февраля, Гость   Ответить
  • А качество Бенза хоть отдаленно напоминает ГПН?--- там вообще интересно, полный (или почти полный) бак заливаю, мафына показывает, что хватит на 440, через неделю, всё тоже самое, но 360
    03 февраля, Гость   Ответить
  • Загар - это вообще парадокс конечно, по заявлениям представителей бизнеса. Цена по которой они торгуют ниже закупочной для крупных компаний. На "EVO" тоже есть вроде как бензин ГПН и он там дешевле, чем со всми акциями на самом Газпроме. Страна парадоксов
    03 февраля, Гость   Ответить
  • В чем интесно подвох, кто бы подсказал. Заправлялся там несколько раз, изменений в работе двс не заметил.
    03 февраля, Гость   Ответить
  • Продажа кофе тормозит очередь. Надо рассчитываться и быстро сваливать, а не кофе пить и хомячить
    03 февраля, Гость   Ответить
  • Только цена кофе завешена рублей на 100 по сравнению с Ярче
    03 февраля, Гость   Ответить
  • Года три уже там не заправляюсь! Не реклама))) !
    03 февраля, Гость   Ответить
  • Согласна что кофе тормозит очередь. К персоналу при этом вопросов нет. А вот люююди тормоза - постою, посмотрю, подумаю, потом открываю кошелку, достаю кошелек и т.д.
    03 февраля, Гость   Ответить
  • постою, посмотрю, подумаю, потом открываю кошелку, достаю кошелек и т.д.--------- Я Кошкина! Я всегда так делаю. Мне можно!
    03 февраля, Гость   Ответить
Лента новостей

Курс доллара резко вырос
10 часов назад  4

Все новости

Новости партнеров