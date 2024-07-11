Заправьтесь выгодой на АЗС "Лукойл"

И экономьте на топливе

11 июля 2024, 11:20, ИА Амител erid: LjN8JuMCu

В июле 2024 года на АЗС под брендом "Лукойл" в Алтайском крае, в Республике Алтай и в Кемеровской области реализовали масштабный проект по обновлению программного обеспечения заправочных станций. Благодаря такому обновлению клиентам АЗС доступны программа лояльности "Заправься выгодой" и мобильное приложение "АЗС Лукойл".

Иллюстрация предоставлена АЗС "Лукойл"

Программа лояльности позволяет заправляться на АЗС на более выгодных условиях и возвращать баллами на карту лояльности до 10% от стоимости топлива и до 15% от стоимости товаров в зависимости от уровня участия. Программа АЗС "Лукойл" имеет пять уровней участия:

Иллюстрация предоставлена АЗС "Лукойл"

Баллы начисляют за каждые полные 100 ₽ покупки. 1 балл = 1 ₽ скидки. Баллы можно копить и оплачивать ими до 99% стоимости топлива или товара на АЗС "Лукойл".

Виртуальную карту лояльности можно оформить в мобильном приложении "АЗС Лукойл" . Приложение позволяет построить маршрут до ближайшей станции, быть в курсе выгодных акций на АЗС "Лукойл", заправляться не выходя из автомобиля и отслеживать баланс накопленных баллов.

Программа лояльности "Заправься выгодой" и мобильное приложение "АЗС Лукойл" действуют во всех регионах России, где присутствуют станции под брендом "Лукойл". С ним удобно путешествовать, потому что заправляться выгодно можно на любой АЗС "Лукойл" в любом регионе страны.

Подробнее о программе лояльности "Заправься выгодой" (условия, срок действия и адреса АЗС) на сайте https://auto.lukoil.ru .

Возрастное ограничение 6+

ООО "Горно-Алтайск Нефтепродукт"

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