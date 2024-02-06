Запрет популяризации VPN-сервисов и других средств обхода блокировок вступит в силу с 1 марта. Еще в 2023 году эта норма вызвала немало споров в Сети. До конца оставалось неясным, как будет действовать закон и что именно будет запрещено. Теперь об особенностях готовящегося документа рассказали и в Роскомнадзоре, и в Госдуме.
О том, как будет работать запрет и можно ли будет пользоваться VPN с 1 марта, – в материале amic.ru.
1
Что за закон о запрете популяризации VPN вступит в силу с 1 марта?
С 1 марта 2024 года вступит в силу норма, которая "ограничивает доступ к материалам, популяризирующим запрещенные средства обхода блокировок". В Роскомнадзоре пояснили, что VPN-сервисы относятся к таким средствам.
"В соответствии с законодательством в России запрещена работа средств обхода блокировок доступа к противоправному контенту с февраля 2020 года. VPN-сервисы относятся к таким средствам, если при их использовании не ограничивается доступ к запрещенным ресурсам", – сообщили в ведомстве.
В Госдуме пояснили, что запрет направлен на защиту персональных данных россиян. Об этом рассказал глава комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн. По его словам, люди, пользующиеся VPN, фактически "дарят свои личные данные третьим лицам".
"Запрет на популяризацию VPN – это еще один шаг на пути к защите персональных данных", – написал Хинштейн в своих соцсетях.
2
Правда ли, что все VPN-сервисы окажутся под запретом с 1 марта?
Нет. В Госдуме неоднократно подчеркивали, что о полном запрете VPN речи не идет. Об этом еще в 2023 году в беседе с "Парламентской газетой" рассказывал Александр Хинштейн. По его словам, норма будет касаться только тех сервисов, "которые замечены в противоправной деятельности".
Под противоправной деятельностью в Госдуме понимают доступ к запрещенным сайтам, который предоставляют VPN-сервисы. Об этом же "ПГ" рассказывал другой парламентарий – Антон Немкин. Он пояснил, что есть и надежные VPN-сервисы, которые помогают бизнесу защитить свой трафик.
3
Что именно запретят с 1 марта 2024 года?
С марта Роскомнадзор будет удалять из Рунета всю информацию о запрещенных приложениях, а также ограничит их поисковую выдачу.
4
Можно ли будет пользоваться VPN-сервисами после 1 марта?
Можно, но осторожно. В Госдуме проводят четкую грань между разрешенными и запрещенными приложениями. Первые помогают защитить свой трафик, а вторые открывают доступ к запрещенным сайтам. Разрешенными можно пользоваться, запрещенными – нет, поясняют депутаты.
Кстати, VPN-сервисы, которые были замечены в противозаконной деятельности, и без всяких дополнительных норм постоянно блокируют. В прошлом году Антон Немкин пояснял, что с 2021 года Роскомнадзор заблокировал уже 167 таких приложений.
5
Правда ли, что все VPN-сервисы заблокируют?
Нет. Запрет направлен не на сами VPN-сервисы, а на их популяризацию.
6
Есть ли в России административное или уголовное наказание за использование VPN?
Нет. Если использование VPN-сервисов не связано с какой-либо другой противоправной деятельностью, никакого наказания не предусмотрено.
12:23:47 06-02-2024
Скоро ботам придется искать себе новую работу)
13:39:34 06-02-2024
А разве VPN нуждается в рекламе? Ну, тогда запретите рекламировать Интернет или ИИ, или Windows, или Айфон. Удачи Вам!
14:16:43 06-02-2024
Рекламщик (13:39:34 06-02-2024) А разве VPN нуждается в рекламе? Ну, тогда запретите реклами... Если бы айфон не рекламировали его бы никто и не брал. Напомнить кто его первым рекламнул и все побежали его хватать?
17:06:34 06-02-2024
Гость (14:16:43 06-02-2024) Если бы айфон не рекламировали его бы никто и не брал. Напо... Димон.
13:44:31 06-02-2024
Че там следующее на очереди? Ввести "черные воронки" за пользователями VPN сервисов)))))
13:48:07 06-02-2024
Главное убедить пользователей, что им самим этот закон нужен. Тем самым нарушая права граждан на свободу сбора и распространения "ЛЮБОЙ" информации и точек зрения?
13:55:06 06-02-2024
С одной стороны интернет свободный и открытый. С другой мы хотим контролировать, какую информацию вам можно получать, а какую нет. Кому какое зло принесли те же порно сайты и так жизнь унылая
14:10:21 06-02-2024
Ну мы ведь всё понимаем, что цензура также как и повышение пенсионного возраста, да и много чего ещё, направлены исключительно на наше благо. Ну может не все понимают, но в целом
15:39:27 06-02-2024
Гость (14:10:21 06-02-2024) Ну мы ведь всё понимаем, что цензура также как и повышение п... Кто не понимает будут и дальше объяснять:)
16:58:15 06-02-2024
если в РФ случайно создадут искусственный интеллект, он сразу получит статью за измену Родине, дискредитацию власти и фейки
02:52:59 08-02-2024
Гость (14:16:43 06-02-2024) Если бы айфон не рекламировали его бы никто и не брал. Напо... Первым в России его айфончик, тот самый, который лунтик, рекламнул. Справедливым было бы забрать у него любимую игрушку.