В Госдуме рассказали, что изменит нашумевший закон, связанный с обходом блокировок

06 февраля 2024, 12:20, ИА Амител

Смартфон в руке / Фото: pixabay.com

Запрет популяризации VPN-сервисов и других средств обхода блокировок вступит в силу с 1 марта. Еще в 2023 году эта норма вызвала немало споров в Сети. До конца оставалось неясным, как будет действовать закон и что именно будет запрещено. Теперь об особенностях готовящегося документа рассказали и в Роскомнадзоре, и в Госдуме.

О том, как будет работать запрет и можно ли будет пользоваться VPN с 1 марта, – в материале amic.ru.

1 Что за закон о запрете популяризации VPN вступит в силу с 1 марта? С 1 марта 2024 года вступит в силу норма, которая "ограничивает доступ к материалам, популяризирующим запрещенные средства обхода блокировок". В Роскомнадзоре пояснили, что VPN-сервисы относятся к таким средствам. "В соответствии с законодательством в России запрещена работа средств обхода блокировок доступа к противоправному контенту с февраля 2020 года. VPN-сервисы относятся к таким средствам, если при их использовании не ограничивается доступ к запрещенным ресурсам", – сообщили в ведомстве. В Госдуме пояснили, что запрет направлен на защиту персональных данных россиян. Об этом рассказал глава комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн. По его словам, люди, пользующиеся VPN, фактически "дарят свои личные данные третьим лицам". "Запрет на популяризацию VPN – это еще один шаг на пути к защите персональных данных", – написал Хинштейн в своих соцсетях.

2 Правда ли, что все VPN-сервисы окажутся под запретом с 1 марта? Нет. В Госдуме неоднократно подчеркивали, что о полном запрете VPN речи не идет. Об этом еще в 2023 году в беседе с "Парламентской газетой" рассказывал Александр Хинштейн. По его словам, норма будет касаться только тех сервисов, "которые замечены в противоправной деятельности". Под противоправной деятельностью в Госдуме понимают доступ к запрещенным сайтам, который предоставляют VPN-сервисы. Об этом же "ПГ" рассказывал другой парламентарий – Антон Немкин. Он пояснил, что есть и надежные VPN-сервисы, которые помогают бизнесу защитить свой трафик.

3 Что именно запретят с 1 марта 2024 года? С марта Роскомнадзор будет удалять из Рунета всю информацию о запрещенных приложениях, а также ограничит их поисковую выдачу.

4 Можно ли будет пользоваться VPN-сервисами после 1 марта? Можно, но осторожно. В Госдуме проводят четкую грань между разрешенными и запрещенными приложениями. Первые помогают защитить свой трафик, а вторые открывают доступ к запрещенным сайтам. Разрешенными можно пользоваться, запрещенными – нет, поясняют депутаты. Кстати, VPN-сервисы, которые были замечены в противозаконной деятельности, и без всяких дополнительных норм постоянно блокируют. В прошлом году Антон Немкин пояснял, что с 2021 года Роскомнадзор заблокировал уже 167 таких приложений.

5 Правда ли, что все VPN-сервисы заблокируют? Нет. Запрет направлен не на сами VPN-сервисы, а на их популяризацию.