Соответствующий закон одобрили в Госдуме и примут в ближайшее время

04 апреля 2024, 07:00, ИА Амител

Сотрудница в офисе / Фото: pixabay.com

Госдума приняла закон о запрете на увольнение жен участников СВО в третьем, окончательном чтении. Ожидается, что поправки в Трудовой кодекс внесут совсем скоро. Инициативу, которая бы дополнительно защитила права семей военнослужащих, ранее анонсировал Владимир Путин.

Рассказываем, как будет работать новый закон, в каких случаях женщину все же смогут уволить и будет ли запрет действовать для вдовцов.

1 Что именно запрещает новый закон? Как пояснил спикер Госдумы Вячеслав Володин, работодателям будет запрещено увольнять женщин, которые потеряли в боевых действиях мужей. "Закон запретит увольнять по инициативе работодателя вдов ветеранов боевых действий", - сказал Володин. Запрет на увольнение будет временным. Инициативу еще в сентябре 2023-го предложили депутат от "Единой России" Игорь Антропенко и сенатор Дмитрий Перминов. Теперь, когда законопроект принял, поправки будут внесены в статью 261 Трудового кодекса РФ.

2 Увольнение по инициативе работодателя - это как? Случаи могут быть разными. Вот самые распространенные примеры: увольнение по сокращению;

увольнение из-за несоответствия занимаемой должности;

увольнение по причине смены собственника, увольнение с руководящей должности из-за принятия необоснованного решения. Главное - инициатива идет от работодателя. Все подобные увольнения вдов участников СВО будут запрещены.

3 В течение какого срока увольнение будет запрещено? Работодателям будет запрещено увольнять по собственной инициативе вдов участников специальной военной операции в течение года с момента гибели супруга.

4 В каких случаях вдову участника СВО все же смогут уволить? Запрет перестанет действовать в случае, если женщина повторно вступит в брак. Кроме того, неоднократные грубые нарушения трудовой дисциплины будут веским основанием, чтобы уволить даже вдову участника СВО. Исключениями будут также ликвидация организации или прекращение деятельности индивидуальным предпринимателем, неоднократное неисполнение трудовых обязанностей без уважительных причин, однократное грубое нарушение, совершение аморального проступка, если работник выполняет воспитательные функции.

5 Смогут ли увольнять мужчин, которые потеряли жен в боевых действиях? Да. Для мужчин, которые потеряли своих жен в боевых действиях, этот закон тоже будет работать. Поэтому их работодателям тоже будет запрещено увольнять в течение года.

6 Как депутаты сами прокомментировали закон? По словам Володина, главная цель закона - поддержать семьи погибших бойцов. "Необходимо сделать все, чтобы поддержать семьи погибших героев. Вдовы солдат и офицеров, отдавших свои жизни за безопасность и суверенитет нашей Родины, должны быть уверены, что их права защищены", — цитирует спикера Госдумы официальный сайт парламента