Заринские школьники вернутся в обновленные школы в новом учебном году

После модернизации там появятся новое оборудование, спортивные и творческие площадки

29 октября 2024, 14:45, ИА Амител

Наталья Кувшинова в школе, где идет ремонт / Фото: "Единая Россия"

В Заринске ремонтируют две школы – № 3 и № 7. Работы проводят в рамках федеральной программы "Модернизация школьных систем образования" при поддержке "Единой России". Сенатор РФ и заместитель секретаря реготделения партии Наталья Кувшинова вместе с главой города Виктором Азгалдяном посетила обе школы, чтобы оценить ход ремонта и обсудить предстоящие изменения с руководством учебных заведений и подрядчиками.

"Прошли по классам, коридорам, столовым, спортзалам, обсудили ремонт с директорами школ и подрядчиками. Объем работ впечатляет. В сентябре дети и учителя вернутся в совершенно другие школы. Причем новыми будут не только помещения, но и мебель, оборудование, учебные пособия", – рассказала Наталья Кувшинова.

Общая стоимость модернизации составила 380 млн рублей. Работы начали и ведут в соответствии с графиком. Подрядчиками проекта выступили ЗАО "Топчихинское строительно-монтажное предприятие" и ООО "Строительное управление".

После завершения ремонта школа № 3 получит новый Центр детских инициатив, который станет площадкой для активистов "Движения Первых", танцевального коллектива "Виктория" и волонтерских проектов. А еще – современные спортплощадки.

Директор школы № 3 Светлана Казанцева рассказала, что ребята и их родители участвовали в выборе цветовых решений для классов, библиотеки, столовой и других помещений. Аналогичная ситуация была и в школе № 7. По словам директора Натальи Кузнецовой, после капремонта там также откроют Центр детских инициатив, актовый и гимнастический залы.

Наталья Кувшинова в школе, где идет ремонт / Фото: "Единая Россия"

Программу "Модернизация школьных систем образования" реализуют в регионе с 2021 года. В этом году капремонт завершили в шести школах Первомайского, Павловского, Зонального, Мамонтовского, Романовского районов и Камня-на-Оби. И начали в восьми школах Павловского, Завьяловского, Целинного, Угловского, Баевского районов, Алейска и Заринска. Их планируют закончить до сентября следующего года.

По данным Минобразования и науки Алтайского края, за последние пять лет в крае отремонтировали около 500 школ.

Наталья Кувшинова отмечает, что основательный ремонт необходим еще многим учебным заведениям. Она прогнозирует, что с новыми нацпроектами в 2025 году откроются возможности для создания современной образовательной среды в регионах.