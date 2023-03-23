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Заринский "пухляш" Дима Красилов выпустил первый сольный трек

По словам артиста, на создание ему потребовалось около полугода

23 марта 2023, 07:30, ИА Амител

Фото: Дмитрий Красилов
Фото: Дмитрий Красилов

"Пухляш" Дмитрий Красилов из Заринска выпустил свой первый сольный трек. Об этом сообщает газета "Наш город Заринск".

"К пению пришёл случайно, но как говорят мои друзья – это было всё лишь вопросом времени! Очень часто хожу на концерты к любимым исполнителям, и каждый раз слёзы наворачиваются, когда зал начинает подпевать артисту. Я смотрел-смотрел на это и решил, что хочу так же", – рассказал журналистам Дима.

На создание первой песни ему потребовалось около полугода. Псевдоним KrasiLOVE, по его словам, выбрал быстро. Первый трек нового исполнителя называется "Каблучки". 

Комментарии 26

  • ндаааа
    23 марта, Гость   Ответить
  • где ЭТО можно не услышать?
    23 марта, Гость   Ответить
  • почему пухляш? жиробасина, какие все такие прям мимими, типа обидеть не хотят, тьфу
    23 марта, Гость   Ответить
  • Какие ценности жирный несёт для трудящихся?
    23 марта, Гость   Ответить
  • прекратите оскорблять человека, воспитание вообще отсутствует???
    23 марта, Гость   Ответить
  • жирдяй лучше же чем пухляш
    23 марта, Гость   Ответить
  • Вещи нужно называть своими именами.
    23 марта, Гость   Ответить
  • Достали вы со своим Тухляшом.
    23 марта, Гость   Ответить
  • Неприятный этот заринский тухляж. Просто неопрятный жирный мужик, уже немолодой. Тьфу.
    23 марта, Гость   Ответить
  • Фу, жирный, белокожий, рыжий противный.
    23 марта, Гость   Ответить
  • Он милый
    23 марта, Гость   Ответить
  • Какие ценности жирный несёт для трудящихся? --- может он за коммунистов
    23 марта, Гость   Ответить
  • может он за коммунистов - хм. стоит проверить, если это так то пусть будет
    23 марта, Гость   Ответить
  • может он за коммунистов --- может за ЕР
    23 марта, Гость   Ответить
  • может за ЕР --- у них хорошие проекты
    23 марта, Гость   Ответить
  • у них хорошие проекты ... ага.. только проекты
    23 марта, Гость   Ответить
  • Жиромясокомбинат еще и голосить умеет?
    23 марта, Гость   Ответить
  • ага.. только проекты --- не только, участникам СВО помогают
    23 марта, Гость   Ответить
  • Что вы его поприкаете? И чем? Весом? Все такие апполоны за мониторами. Нормальный парень, со своими интересами. Я бы на его месте снял клип и пригласил бы туда Литл Биг на подтанцовку.
    23 марта, Гость   Ответить
  • Что вы его поприкаете? - у человека НЕТ ТАЛАНТА НИ В ЧЕМ
    23 марта, Гость   Ответить
  • участникам СВО помогают - этим должно заниматься государство и не народные деньги
    23 марта, Гость   Ответить
  • Выдать замуж Тухляша за Бузову арбузову, пусть дети страшные и бездарные будут.
    23 марта, Гость   Ответить
  • Уже был подобный Сергей Крылов, который своими ужимками и телодвижениями повергал в шок, т.к. подобную мерзость смотреть было крайне сложно. Так и ушел в никуда этот ужас и не слышно и не видно этого Крылова. Красилов хочет повторить его путь? Ну, что же, ветер в опу и барабан на грудь!
    23 марта, Гость   Ответить
  • а норм мысль поженить с Бузовой!))) а детей то жалко будет
    23 марта, Гость   Ответить
  • Не улавливаю достоинств сего мужчины. Ничем не примечателен. И не хочу о нем ничего слышать. А уж тем более слушать его песТни. Тоже мне, соловей
    23 марта, Гость   Ответить
  • Парень молодец, сами попробуйте себя в творчестве проявить, на экраны попасть, телепередачи о родном крае провести. Пашет как лошадь, я уверен. Мужик, горжусь!
    24 марта, Гость   Ответить
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