Заринский "пухляш" Дима Красилов выпустил первый сольный трек

"Пухляш" Дмитрий Красилов из Заринска выпустил свой первый сольный трек. Об этом сообщает газета "Наш город Заринск".

"К пению пришёл случайно, но как говорят мои друзья – это было всё лишь вопросом времени! Очень часто хожу на концерты к любимым исполнителям, и каждый раз слёзы наворачиваются, когда зал начинает подпевать артисту. Я смотрел-смотрел на это и решил, что хочу так же", – рассказал журналистам Дима.