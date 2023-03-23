Заринский "пухляш" Дима Красилов выпустил первый сольный трек
По словам артиста, на создание ему потребовалось около полугода
23 марта 2023, 07:30, ИА Амител
Фото: Дмитрий Красилов
"Пухляш" Дмитрий Красилов из Заринска выпустил свой первый сольный трек. Об этом сообщает газета "Наш город Заринск".
"К пению пришёл случайно, но как говорят мои друзья – это было всё лишь вопросом времени! Очень часто хожу на концерты к любимым исполнителям, и каждый раз слёзы наворачиваются, когда зал начинает подпевать артисту. Я смотрел-смотрел на это и решил, что хочу так же", – рассказал журналистам Дима.
На создание первой песни ему потребовалось около полугода. Псевдоним KrasiLOVE, по его словам, выбрал быстро. Первый трек нового исполнителя называется "Каблучки".
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