Зарплата от 80 тысяч. Федеральная компания ведет набор работников вахтовым методом
"Либерти" предлагает достойные условия и оплату труда
25 октября 2024, 13:30, ИА Амител erid: LjN8K4dhR
Уже девять лет федеральная компания "Либерти" успешно соединяет трудолюбивых специалистов с перспективными вакансиями по всей России. "Либерти" имеет более 20 объектов в строительной, пищевой и производственной отраслях, где трудятся свыше 15 тысяч сотрудников более чем в 400 населенных пунктах.
"Более девяти лет мы предоставляем рабочие места, давая возможность достойно зарабатывать, трудиться в хороших, комфортных условиях и выполнять производственные задачи. "Либерти" – синоним надежного партнера, с которым не страшно", – говорят в компании.Сейчас "Либерти" ищет новых сотрудников.
Актуальные вакансии:
- сборщики на автопредприятие (зарплата от 83 000 руб.);
- рабочий на птицефабрику (зарплата от 92 000 руб.);
- дорожный рабочий (зарплата от 80 000 руб.);
- монтажник-арматурщик (зарплата от 95 000 руб.).
Компания предлагает соискателям:
- полный соцпакет;
- бесплатные спецодежду, медицинский осмотр, питание и проживание;
- оплату проезда до места вахты и обратно.
В "Либерти" рады видеть как мужчин, так и женщин, а также семейные пары.
Для получения более подробной информации свяжитесь с Василием по телефону 8-913-250-04-93 или через WhatsApp* (в компании ждут звонков от тех, кто действительно заинтересован и готов к работе).
* WhatsApp ("ВотсАп")
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14:03:49 25-10-2024
это реклама для как свалить из АК?
срочно запретить!
14:15:35 25-10-2024
80тр на вахте? сомнительно.
15:15:18 25-10-2024
Гость (14:15:35 25-10-2024) 80тр на вахте? сомнительно.... Так ты попробуй, а потом уже сомневайся.
15:59:37 25-10-2024
Гость (15:15:18 25-10-2024) Так ты попробуй, а потом уже сомневайся.... для вахты это дешево
13:10:06 26-10-2024
Гость (14:15:35 25-10-2024) 80тр на вахте? сомнительно.... Мало очень
14:19:56 25-10-2024
Мизерные зп, если речь идет о вахте
10:32:40 26-10-2024
Гость (14:19:56 25-10-2024) Мизерные зп, если речь идет о вахте... Они и не для вахты мизерные.
16:17:20 25-10-2024
За эти деньги можно и в Барнауле работать. Для вахты от 200
21:06:54 25-10-2024
Гость (15:59:37 25-10-2024) для вахты это дешево... А там и написано ОТ 80т.
08:23:24 26-10-2024
Ну.....если связаться надо с Василием,то несомненно,это серьёзная компания,вот если бы с Петровичем тогда да.....😀😀😀
08:25:25 26-10-2024
За такие копейки на вахте пускай они сами работают организаторы компании Либерти за 80 т ь
08:47:56 26-10-2024
С такой зп сомнительно там работать, не говоря уже о графике работы. Я за 75 чистыми работаю на официалке работаю 15 суток, а тут я не удевлюсь что график тут работы 6/1, а то и 7/0.
10:17:48 26-10-2024
80 тыс. В городе можно найти.. На вахте от 200 тыс. В неделю не меньше..
10:32:56 26-10-2024
"Либерти"- рабовладелец, за такие гроши (за питание, одежду и проживание) трудились рабы в Древнем Риме. Граждане, не верте в ложь, это рабство в 21 веке!
10:58:26 26-10-2024
Сергей (10:32:56 26-10-2024) "Либерти"- рабовладелец, за такие гроши (за питание, одежду ... Не верте? Сережа, вы хоть церковно-приходское образование получили? Ну, кровь из глаз просто.