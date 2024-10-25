"Либерти" предлагает достойные условия и оплату труда

25 октября 2024, 13:30, ИА Амител erid: LjN8K4dhR

Работник на предприятии / Фото: freepik.com

Уже девять лет федеральная компания "Либерти" успешно соединяет трудолюбивых специалистов с перспективными вакансиями по всей России. "Либерти" имеет более 20 объектов в строительной, пищевой и производственной отраслях, где трудятся свыше 15 тысяч сотрудников более чем в 400 населенных пунктах.

"Более девяти лет мы предоставляем рабочие места, давая возможность достойно зарабатывать, трудиться в хороших, комфортных условиях и выполнять производственные задачи. "Либерти" – синоним надежного партнера, с которым не страшно", – говорят в компании.Сейчас "Либерти" ищет новых сотрудников.

Актуальные вакансии:

сборщики на автопредприятие (зарплата от 83 000 руб.);

рабочий на птицефабрику (зарплата от 92 000 руб.);

дорожный рабочий (зарплата от 80 000 руб.);

монтажник-арматурщик (зарплата от 95 000 руб.).

Компания предлагает соискателям:

полный соцпакет;

бесплатные спецодежду, медицинский осмотр, питание и проживание;

оплату проезда до места вахты и обратно.

В "Либерти" рады видеть как мужчин, так и женщин, а также семейные пары.

Для получения более подробной информации свяжитесь с Василием по телефону 8-913-250-04-93 или через WhatsApp* (в компании ждут звонков от тех, кто действительно заинтересован и готов к работе).

* WhatsApp ("ВотсАп")

ООО "Либерти"

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