Зарплату свыше 100 тысяч рублей получают только 4,2% жителей Алтайского края
Всего в России зарплату от 100 тысяч рублей получают 4,9 млн человек — 17,4 % от числа всех работников
08 октября 2023, 07:37, ИА Амител
Численность работников, получающих за свой труд больше 100 тысяч рублей за месяц в Алтайском крае, не превысила и 15 тысяч человек по итогам среза текущего года. Как сообщает "Банкфакс", к таким выводам пришли эксперты компании FinExpertiza по результатам исследования.
Аналитики в своем исследовании отталкивались от данных Росстата о зарплатах сотрудников крупных и средних предприятий. Доход считался до вычета подоходного налога, без учета премий и других поощрений – в итоговую сумму шли только деньги, начисленные за рабочие часы, некоторые доплаты и регулярные премии.
Всего в России зарплату от 100 тысяч рублей получают 4,9 млн человек – 17,4 % от числа всех работников. Это больше, чем в 2021 году, на 2 млн человек. При этом платежная способность этой суммы снизилась и сравнима в 83 тысячами рублей в месяц.
Алтайский край и Республика Алтай не вошли ни в конец, ни в начало списка по доле работников с зарплатой свыше 100 тысяч. В Алтайском крае больше такой суммы зарабатывают лишь 4,2% человек, а в Республике Алтай – 6,5%. При этом абсолютное число получателей крупной зарплаты разнится – 14,5 тысячи и 2,3 тысячи человек соответственно.
Наибольшая доля подобных сотрудников находится в сфере добычи полезных ископаемых (45,4%), финансов и страхования (41,3%), информации и связи (41,1%).
07:41:45 08-10-2023
Финансисты, министры в крае, начальники отделов....Вот и все ,что надо знать о средней зарплате в крае.
14:05:24 08-10-2023
Гость (07:41:45 08-10-2023) Финансисты, министры в крае, начальники отделов....Вот и все... Начальники каких отделов, в администрациях столько не получают
17:56:48 08-10-2023
Гость (14:05:24 08-10-2023) Начальники каких отделов, в администрациях столько не получа... Столько- это сколько? Размышления про среднюю зарплату в крае, а не про сумму зарплат.
08:20:53 08-10-2023
А куда смотрит цензура пропуская такую информацию
11:05:35 08-10-2023
гость (08:20:53 08-10-2023) А куда смотрит цензура пропуская такую информацию... А это чтобы в очередной раз поставить на место быдлонасление. - Вот вам горькая статистика - факты и хоть выкайте лишний раз хоть нет - результат будет один и тот же. Неугодные вопросы нашему гаранту, наверное с той же целью пропускают (не на один из которых он и не ответил прямо и конкретно . Других объяснений не нахожу (((((((
08:23:19 09-10-2023
гость (08:20:53 08-10-2023) А куда смотрит цензура пропуская такую информацию... Если это правда ,то почему мы её не должны знать?И о какой цензуре речь?-у нас демократия,не так ли?
09:04:33 08-10-2023
Бессменнейшие "слуги народа" и силовики, их защищающие от народа.
18:26:20 08-10-2023
Гость (09:04:33 08-10-2023) Бессменнейшие "слуги народа" и силовики, их защищающие от на... ничего старуха с косой к каждому придет рано или поздно и никакие деньги не помогут чинушам откупиться и с собой не заберут. неужели не понимают что народ рано или поздно ополчится и начнет действовать если власть не хочет то захотят люди. жаль что простые работяги и таких сумм не видят. ща налетят стервятники мол не можешь найти норм работу и тд и тп аххаха а сами то кем работаете и закакую зп.
10:28:27 08-10-2023
4,9млн - 17,4% Всего работающих в РФ - 28,16млн получается. 146 447 424 - население Всего работающих 19,22 % круто!
14:37:10 08-10-2023
Олег (10:28:27 08-10-2023) 4,9млн - 17,4% Всего работающих в РФ - 28,16млн получается. ... Да уж, ситуация
10:34:48 08-10-2023
В целом и общем нищий край, по сравнению с другими регионами РФ. Это видно сразу, как въезжаешь в него. Разрушенный реч.вокзал, дешевые иномарки, убитый общественный транспорт, отсутствие мест куда сходить, плохо выглядящие люди на улицах. Даже якобы дорогие коттеджи, это так себе, по сравнению с другими коттеджными поселками в РФ.
15:27:51 08-10-2023
Гость (10:34:48 08-10-2023) В целом и общем нищий край, по сравнению с другими регионами... и вот прям всё это ты видишь, когда в край только въехал? Про плохо выглядящих людей вообще маразм. Так - накидал на вентилятор и доволен.
15:58:49 08-10-2023
Гость (10:34:48 08-10-2023) В целом и общем нищий край, по сравнению с другими регионами... В Оренбурге были? В Перми?
10:56:42 08-10-2023
Нищает народ, уезжает молодежь, старики умирают и рождаемость снижается с каждым годом. Старые дома, трущобы просто разрушатся на глазах горожан,а новые, так себе пустышки. Одежды старые донашивать приходится. Смотреть не на что, это верно. Тоска одним словом, глушь.
11:16:32 08-10-2023
Пародокс - нищета в крае гора, горой, но зато патриотизм из всех ящиков и утюгов, бьет ключем.
14:52:09 08-10-2023
Гость (11:16:32 08-10-2023) Пародокс - нищета в крае гора, горой, но зато патриотизм из... Патриотизм никак не связан с кошельком. Можно быть богатым, но патриотом - примеров масса, давайте тех же Ротенбергов вспомним - у них ни копейки на Западе не хранится. А можно быть бедным, но отнюдь не патриотом - тут можно в качестве примера использовать всех поджигателей релейных шкафов, которые делают это за сумму около 5 тысяч рублей. Они ради пяти косарей готовы сесть на срок до 20 лет (терроризм).
08:28:16 09-10-2023
Гость (14:52:09 08-10-2023) Патриотизм никак не связан с кошельком. Можно быть богатым, ... А кстати,про Ротенбергов,гражданами какой страны они являются на данный момент?Была информация о Финляндии.
12:02:25 08-10-2023
ну когда въезжаешь в Новосиб то по убитости дорог вообще можно сказать что это Африканское государство а на деле по богаче нас живут.
14:34:53 08-10-2023
Гость (12:02:25 08-10-2023) ну когда въезжаешь в Новосиб то по убитости дорог вообще мож... Получается что так
15:21:58 08-10-2023
Гость (12:02:25 08-10-2023) ну когда въезжаешь в Новосиб то по убитости дорог вообще мож... Богаче? Закон высшей математики: если к одной бесконечно малой величине прибавить другую бесконечно малую величину, в результате получится бесконечно малая величина...
13:16:39 08-10-2023
более показательной была бы статистика сколько жителей АК получают менее 25000.
14:06:51 08-10-2023
Это если официальную з. пл считать, а если ту которая в конвертах
14:39:31 08-10-2023
Хорошо живем однако! Лучше бы надо, да некуда
14:57:22 08-10-2023
Какая нафиг нищета? Квартиры однокомнатные по 4 млн. И покупают же
16:42:33 08-10-2023
Гость (14:57:22 08-10-2023) Какая нафиг нищета? Квартиры однокомнатные по 4 млн. И покуп... Так и покупают эти 4 процента населения!!! Плюс те, кто хотят улучшить жилищные условия влезают в ипотеку.
16:33:17 08-10-2023
Децл! децильный коэффициент! чем он больше, те хуже жизнь в стране!!!
02:49:25 09-10-2023
Еехать