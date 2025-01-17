За пять лет зарплаты в России увеличились почти вдвое
Также в стране зафиксирована рекордно низкая безработица – 2,3%
17 января 2025, 09:45, ИА Амител
За пять лет средняя зарплата в России выросла в номинальном выражении в 1,8 раза – до 84 тысяч рублей. Об этом сообщает ТАСС.
По данным Росстата, в 2019 году номинальная заработная плата составляла около 48 тыс. рублей. Спустя пять лет она практически удвоилась: средний показатель по итогам первых трех кварталов держится на уровне 84 тысяч рублей (за аналогичный период 2019 года – 46 тысяч рублей). По итогам всего 2024 года сумма может оказаться больше. На это повлияет общий рост декабрьских выплат.
"Уровень инфляции в эти несколько лет был выше целевого показателя в 4%. Он находился в диапазоне от 4,9% (2020 год) до 11,94% (2022 год). Но доходы граждан увеличиваются примерно вдвое быстрее, чем цены. Только за 2024 год зарплаты в реальном выражении – за вычетом инфляции – выросли на 9%", – подчеркнули в агентстве.
Также в данный момент в России хватает рабочих мест. Уровень безработицы в стране рекордно низкий – 2,3%. Это в два раза меньше, чем пять лет назад (4,6%). Глобальная же безработица прогнозировалась ООН в 2024 году на уровне 4,9%.
09:54:02 17-01-2025
и цены тоже минимум вдвое выросли
10:25:34 17-01-2025
Гость (09:54:02 17-01-2025) и цены тоже минимум вдвое выросли... только цены за год! а зп за 5 лет...
почувствуйте разницу!?
15:24:56 17-01-2025
Гость (09:54:02 17-01-2025) и цены тоже минимум вдвое выросли... На яйца и курятину, прочию гастрономию в цать раз увеличение! К чему статья????
10:00:24 17-01-2025
а инфляция разогнала цены почти втрое
10:02:15 17-01-2025
А цены на сколько ?
10:07:06 17-01-2025
А ещё у нас первая экономика в Европе.
Вторая армия в мире.
И мы вот-вот обгоним Японию.
А все остальные страны нам завидуют
10:26:58 17-01-2025
Учитывая что заработки растут медленней инфляции, вот и оцените её реальное значение, а не то что говорит телевизор.
10:37:58 17-01-2025
Яйца подорожали на 200%, а сахар на 277%: как изменились цены на продукты за 10 лет?
1. Капуста +166%
2. Картофель +148%
3. Помидоры свежие +118%
4. Лук КНР +88%
1. Желудки цыпленка +351%
2. Яйцо куриное первой категории +203%
3. Мясо цыпленка-бройлера +103%
4. Колбаса «Докторская» +95%
5. Филе грудки бройлер +64%
1. Молоко +105 %
2. Сыр «Российский» +89%
3. Творог обезжиренный +73%
1. Сахар +277%
2. Шоколад молочный +255%
3. Крабовые палочки +181%
4. Масло подсолнечное +73%
10:42:14 17-01-2025
Гость (10:37:58 17-01-2025) Яйца подорожали на 200%, а сахар на 277%: как изменились цен... а где в вашем списке сливочное масло? Рыба? Икра опять же )))
11:21:09 17-01-2025
Гость (10:42:14 17-01-2025) а где в вашем списке сливочное масло? Рыба? Икра опять же ))... забудьте. не нервничайте. узбогойтесь.
11:35:32 17-01-2025
Гость (10:42:14 17-01-2025) а где в вашем списке сливочное масло? Рыба? Икра опять же ))... я их съел.
не удержался!
простите?
13:02:50 17-01-2025
Гость (11:35:32 17-01-2025) я их съел.не удержался!простите?... доедайте уж
14:18:34 17-01-2025
Musik (13:02:50 17-01-2025) доедайте уж... Весь список!?
издеваетесь!?
у меня изжога от бумаги...!
11:32:21 17-01-2025
вот так ему и докладывают. В счастливом мире человек живет, в процветающей стране
11:53:33 17-01-2025
Гость (11:32:21 17-01-2025) вот так ему и докладывают. В счастливом мире человек живет, ... Извечная русская национальная мантра: "Царь хороший, бояре плохие".
12:01:42 17-01-2025
Гость (11:32:21 17-01-2025) вот так ему и докладывают. В счастливом мире человек живет, ... Рыба гниет с головы.
13:07:24 17-01-2025
этими показателями руководствуются и цб, и минфин и все правительство.
поэтому у людей и разговор получается как в сказке королевство кривых зеркал у гурда перед зеркалом.
усложнившаяся логистика с новыми ртами в цепочке, дорожающие гсм и топливо, дорогие кредиты - все это закладывается в продажную стоимость товаров и услуг и оплачивает это все конечный покупатель.
чтобы это понимать министром финансов и главой цб быть не нужно.
13:25:04 17-01-2025
А в дивиностые самый последний шнырь был миллионером...
🤣
16:22:29 17-01-2025
Кхм... (13:25:04 17-01-2025) А в дивиностые самый последний шнырь был миллионером...�... Учебник русского языка за пятый класс может очень помочь. Вперёд,за уроки!
23:18:10 17-01-2025
Статья -яркий пример, как понимает рост уровня жизни руководство страны и народ. А вот с 2003 по 2013 год зарплата реально выросла в 4-5 раз, а цены только в 2-2,5 раза.
Вот тогда и был рост уровня жизни. Люди могли купить квартиры, машины, бытовую технику.
Для примера средняя зарплата в Китае 106 000 юаней или около 146 000 руб.
Так где самая дешевая рабочая сила?
17:41:26 18-01-2025
Гость (23:18:10 17-01-2025) Статья -яркий пример, как понимает рост уровня жизни руковод... с 2003 по 2013 ЗП моя ровно в 10 раз увеличилась.
18:17:19 18-01-2025
это про рост во всяких гос.структурах. А теперь в студию рост заработной платы всех остальных!