За пять лет зарплаты в России увеличились почти вдвое

Также в стране зафиксирована рекордно низкая безработица – 2,3%

17 января 2025, 09:45, ИА Амител

Российские деньги / Фото: amic.ru

За пять лет средняя зарплата в России выросла в номинальном выражении в 1,8 раза – до 84 тысяч рублей. Об этом сообщает ТАСС.

По данным Росстата, в 2019 году номинальная заработная плата составляла около 48 тыс. рублей. Спустя пять лет она практически удвоилась: средний показатель по итогам первых трех кварталов держится на уровне 84 тысяч рублей (за аналогичный период 2019 года – 46 тысяч рублей). По итогам всего 2024 года сумма может оказаться больше. На это повлияет общий рост декабрьских выплат.

"Уровень инфляции в эти несколько лет был выше целевого показателя в 4%. Он находился в диапазоне от 4,9% (2020 год) до 11,94% (2022 год). Но доходы граждан увеличиваются примерно вдвое быстрее, чем цены. Только за 2024 год зарплаты в реальном выражении – за вычетом инфляции – выросли на 9%", – подчеркнули в агентстве.

Также в данный момент в России хватает рабочих мест. Уровень безработицы в стране рекордно низкий – 2,3%. Это в два раза меньше, чем пять лет назад (4,6%). Глобальная же безработица прогнозировалась ООН в 2024 году на уровне 4,9%.