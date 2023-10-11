Зарплаты вырастут у муниципальных служащих в Алтайском крае

Заработные платы чиновников будут рассчитывать по-новому

11 октября 2023, 09:30, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Муниципальные служащие, главы районов и сельских поселений с октября будут получать зарплату по новой системе. Это позволит увеличить уровень заработной платы в этой сфере, рассказал зампред АКЗС Денис Голобородько.

По его словам, зарплата будет рассчитываться с учетом занимаемой должности, численности населения муниципалитета, особенностей территории.

Дополнительные средства на увеличение зарплаты уже заложены в краевой бюджет. Более 2 млрд рублей будет направлено в муниципалитеты, из них около 500 млн – на софинансирование по выплате заработной платы.