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Зарплаты вырастут у муниципальных служащих в Алтайском крае

Заработные платы чиновников будут рассчитывать по-новому

11 октября 2023, 09:30, ИА Амител

Фото: unsplash.com
Фото: unsplash.com

Муниципальные служащие, главы районов и сельских поселений с октября будут получать зарплату по новой системе. Это позволит увеличить уровень заработной платы в этой сфере, рассказал зампред АКЗС Денис Голобородько.

По его словам, зарплата будет рассчитываться с учетом занимаемой должности, численности населения муниципалитета, особенностей территории.

Дополнительные средства на увеличение зарплаты уже заложены в краевой бюджет. Более 2 млрд рублей будет направлено в муниципалитеты, из них около 500 млн – на софинансирование по выплате заработной платы.

Политика зарплаты

Комментарии 7

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Гость

10:45:33 11-10-2023

Интересно, а сколько у нас их? И насколько порядков больше, чем было во времена СССР?

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гость

13:29:45 11-10-2023

И так не бедствуют.

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Гость

13:40:15 11-10-2023

Опять? Морды не треснут?

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Гость

13:49:36 11-10-2023

Маленькое поселение, деревня - там большие проблемы и потребности, но зарплата чиновника ниже, чем у его коллег в городе N? Это какой "умник" придумал такую схему?

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Гость

14:51:41 11-10-2023

Гость (13:49:36 11-10-2023) Маленькое поселение, деревня - там большие проблемы и потреб... вот тоже интересно, можно подумать, что в маленьком муниципалитете проблемы с дорогами, вывозом мусора, коммуналкой меньше будет, так ведь нет, зато людям, которые и так там зашиваются с работой будут платить меньше.

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Гость

14:28:17 11-10-2023

Вчера писали про низкие зарплаты учителей в крае(одни из самых низких в России). Не хотят в честь Года педагога поднять?

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А кто такой

15:10:24 11-10-2023

Голобородько? Что он всё решает в крае. Ни рано ли доверили этому юнному?

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