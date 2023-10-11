Зарплаты вырастут у муниципальных служащих в Алтайском крае
Заработные платы чиновников будут рассчитывать по-новому
11 октября 2023, 09:30, ИА Амител
Фото: unsplash.com
Муниципальные служащие, главы районов и сельских поселений с октября будут получать зарплату по новой системе. Это позволит увеличить уровень заработной платы в этой сфере, рассказал зампред АКЗС Денис Голобородько.
По его словам, зарплата будет рассчитываться с учетом занимаемой должности, численности населения муниципалитета, особенностей территории.
Дополнительные средства на увеличение зарплаты уже заложены в краевой бюджет. Более 2 млрд рублей будет направлено в муниципалитеты, из них около 500 млн – на софинансирование по выплате заработной платы.
10:45:33 11-10-2023
Интересно, а сколько у нас их? И насколько порядков больше, чем было во времена СССР?
13:29:45 11-10-2023
И так не бедствуют.
13:40:15 11-10-2023
Опять? Морды не треснут?
13:49:36 11-10-2023
Маленькое поселение, деревня - там большие проблемы и потребности, но зарплата чиновника ниже, чем у его коллег в городе N? Это какой "умник" придумал такую схему?
14:51:41 11-10-2023
Гость (13:49:36 11-10-2023) Маленькое поселение, деревня - там большие проблемы и потреб... вот тоже интересно, можно подумать, что в маленьком муниципалитете проблемы с дорогами, вывозом мусора, коммуналкой меньше будет, так ведь нет, зато людям, которые и так там зашиваются с работой будут платить меньше.
14:28:17 11-10-2023
Вчера писали про низкие зарплаты учителей в крае(одни из самых низких в России). Не хотят в честь Года педагога поднять?
15:10:24 11-10-2023
Голобородько? Что он всё решает в крае. Ни рано ли доверили этому юнному?