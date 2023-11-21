Зарубежные книжные издательства возвращаются в Россию

Это дает надежду российским издателям на то, что они смогут снова покупать права на книги напрямую

21 ноября 2023, 15:31, ИА Амител

Фото: pxhere.com

В России возобновили работу немецкое и испанское подразделения одного из крупнейших книжных издательств – Penguin Random House. Об этом сообщает "Коммерсант".

Компания вернулась в страну после Франкфуртской книжной выставки, проходившей 18-22 октября. Источники отмечают, что такое возвращение дает российским издателям надежду на то, что они снова смогут напрямую покупать права на книги. При этом указанные подразделения издательств имеют возможность распоряжаться только правами локальных писателей.

Напомним, что из-за политической ситуации ряд крупных зарубежных писателей приостановили сотрудничество с российскими издателями.