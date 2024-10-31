Зарядись энергией. В "Ашане" появилась новинка – топленое масло "Гхи" в удобных саше

Функциональный продукт – идеальный выбор для активного образа жизни

31 октября 2024, 15:00, ИА Амител erid: LjN8K7Qj2

Топленое масло "Гхи" Lami / Фото: компания "Рикон"

Хорошая новость для тех, кто заботится о здоровье. С 1 ноября 2024 года на полках магазинов "Ашан" появится инновационный продукт – топленое масло "Гхи" Lami* в удобном формате шоу-боксов. В одной упаковке будет 30 компактных саше. Этот формат идеально подходит для активных людей, позволяя поддерживать бодрость в офисе, в дороге или на тренировке.

Для современного ритма жизни

Топленое масло "Гхи" Lami – это настоящий "суперфуд". Это понятие объединяет продукты с высокой питательной ценностью, витаминами, минералами и антиоксидантами. Они играют важную роль в поддержании здоровья и жизненной энергии. "Гхи" Lami, благодаря своим легкоусвояемым полезным жирам, является одним из важных функциональных продуктов.

Два в одном

Бренд Lami предлагает потребителям самостоятельно готовить функциональные напитки на основе "Гхи", которые не только обладают приятным вкусом, но и приносят ощутимую пользу организму:

Фитнес-напитки Lami: идеальный выбор для спортсменов и всех, кто ведет активный образ жизни. Правильные жиры в составе призваны содействовать набору мышечной массы или снижению веса.

идеальный выбор для спортсменов и всех, кто ведет активный образ жизни. Правильные жиры в составе призваны содействовать набору мышечной массы или снижению веса. Чарм-напитки Lami: помогают улучшить состояние кожи, укрепить иммунитет и избавиться от отеков.

помогают улучшить состояние кожи, укрепить иммунитет и избавиться от отеков. Бранч-напитки Lami: созданы на основе альтернативного молока для офисных работников и бизнесменов. Они способствуют повышению концентрации внимания, дарят заряд энергии и помогают оставаться в ресурсе в течение всего дня.

Мастер-тренер фитнес-клуба ST Gym*, действующая спортсменка Федерации бодибилдинга Кемеровской области в категории "Фитнес-бикини" Мальвина Ермолаева отмечает важность полезных жиров "Гхи" Lami в осеннем рационе.

"Я регулярно использую топленое масло "Гхи" Lami в своем рационе, и могу сказать, что это незаменимый помощник для всех, кто занимается спортом. Этот натуральный продукт не только насыщает энергией, но и помогает восстановиться после тренировок, улучшает метаболизм и укрепляет иммунитет. В осенний период, когда организму требуется дополнительная поддержка, Lami становится идеальным выбором для повышения работоспособности и контроля аппетита", – говорит Мальвина Ермолаева.

Мальвина Ермолаева / Фото: компания "Рикон"

Где попробовать "Гхи" Lami?

Функциональные напитки и топленое масло "Гхи" Lami уже доступны в следующих заведениях:

"Ашан" (ТРЦ "Волна", Власихинская улица, 65).

"Ашан" (ТРЦ Galaxy*, пр-т Строителей, 117).

Фитнес-клуб ST Gym (Папаницев, 96в).

Кофейня "Йель" (пр-т Ленина, 42).

Кофейня Sweeter* (ул. Балтийская, 23).

Кофейня Residence Coffee* (ул. Мерзликина, 5, 1 этаж).

Кофейня "Рублевка кофе" (Змеиногорский тракт, 104 п).

Кофейня "Арбат кофе" (ул. Мало-Тобольская 23 А).

Центр здоровья и спорта River* (ул. Солнечная Поляна, 88).

Не позволяйте холодам испортить ваше настроение. Попробуйте Lami.

Топленое масло "Гхи" Lami / Фото: компания "Рикон"

*Lami ("Лами"); ST Gym ("ЭсТи Джим"); Galaxy ("Гэлакси"); Sweeter ("Свитер"); Residence Coffee ("Резидентс Кофе"); River ("Ривер").

ООО "Рикон"

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