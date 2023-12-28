Зарядись позитивом на склонах: горнолыжный комплекс "Авальман" зовет кататься

Весело будет всем: и профессионалам, и новичкам

28 декабря 2023, 10:00, ИА Амител erid: LjN8KTpWo

Горнолыжный комплекс "Авальман" / Фото предоставлено компанией

Чем хорош Новый год? Не только волшебством и подарками, а еще и долгожданными каникулами, которые можно провести весело и ярко. Например, для любителей активного отдыха в Барнауле работает горнолыжный комплекс "Авальман", где любой желающий получит массу положительных эмоций и отдохнет с пользой для здоровья. Неважно, начинающий вы лыжник или опытный спортсмен, здесь каждому будут рады. Рассказываем, как работает горнолыжный комплекс "Авальман" и что он предлагает гостям.

Навстречу ветру и приключениям

"Авальман" ­– горнолыжный комплекс, расположенный в живописном уголке Барнаула, на крутом берегу Оби. Здесь каждую зиму любители активного отдыха проводят свои выходные.

Комплекс предлагает посетителям целую сеть трасс для катания на лыжах, сноубордах и тюбингах, рассчитанных на разные уровни подготовки: от новичков до профессионалов. Здесь работает три бугельных подъемника. А для самых маленьких предусмотрена специальная трасса с бэби-лифтом. Кстати, вечером одна из трасс освещается, что делает катание еще более комфортным, безопасным и даже романтичным.

Все трассы в "Авальмане" в хорошем состоянии, их регулярно обновляют и подготавливают с помощью ратрака.

На территории комплекса работают пункты проката и ремонта инвентаря и оборудования, а в выходные ­– уютное кафе, где после активного отдыха можно насладиться горячим чаем и красивым пейзажем.

Горнолыжный комплекс "Авальман" / Фото предоставлено компанией

Кроме того, отдыхать здесь могут и гости города, ведь рядом с местом катания находится гостиница "Авальман" с комфортными, уютными номерами (от "эконом" до класса "люкс").

Мечты должны сбываться

Если вы всегда хотели научиться кататься на лыжах или сноуборде, то сейчас самое время, ведь впереди нас ждут долгие новогодние каникулы. Нет, покорять вершины в одиночку не придется ­– в комплексе "Авальман" работает школа инструкторов, которая поможет осуществить давнюю мечту. Опытные, а самое главное ­– сертифицированные инструкторы обучают по методике, разработанной в Австрии и одобренной международной ассоциацией инструкторов по горным лыжам и сноуборду.

Можно освоить начальный уровень катания и усовершенствовать уже имеющийся индивидуально или занимаясь в группах.

Не стоит забывать и о том, что зимний отдых – это прекрасная возможность провести время с семьей, зарядиться позитивными эмоциями и укрепить иммунитет. Приезжайте в "Авальман" со своими детьми, насладитесь активным отдыхом и получите массу ярких впечатлений!

Стоимость обучения катанию, прайс на подъемник и график работы комплекса смотрите в группе компании во "ВКонтакте".

Горнолыжный комплекс "Авальман"

Адрес: Барнаул, Абаканская, 3

"ВКонтакте"

ООО "Авальман и К"

Реклама