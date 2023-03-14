Защита и фильтрация. "Ростелеком" обеспечил безопасным интернетом алтайские школы

А также техникумы, колледжи и избиркомы

14 марта 2023, 11:15, ИА Амител 4CQwVszH9pSXqtTGXmm

Фото: "Ростелеком"

"Ростелеком" подключил к единой сети передачи данных (ЕСПД) 1080 алтайских школ, 76 техникумов и колледжей и 79 территориальных избирательных комиссий. Работы провели по федеральному проекту "Информационная инфраструктура" национальной программы "Цифровая экономика".

ЕСПД предоставляет доступ преподавателей и учеников к интернету, а также криптографическую защиту данных при работе с региональными или федеральными информационными системами. Ядром сети является сервис контентной фильтрации. Он блокирует ресурсы, содержащие экстремистские и порнографические материалы, а также опасный для психики детей контент – пропаганду наркотиков, призывы к суициду, кибербуллинг и другие. Встроенный в систему антивирус проверяет входящий трафик и не пропускает заражённые файлы и сайты. Всё вместе это надёжно защищает сеть передачи данных от интернет-угроз.

В Алтайском крае "Ростелеком" приступил к работе над проектом в 2019 году. В течение двух лет компания строила волоконно-оптические линии связи и принимала участие в организации "последней мили" до ближайших узлов связи. В прошлом году оператор занимался настройкой автоматизированных рабочих мест (АРМ) в кабинетах педагогов, школьных компьютерных классах и в помещениях избирательных комиссий.

"„Ростелеком“ активно участвует в цифровизации социально значимых объектов и создании защиты для детей от противоправного контента и киберрисков. Подключение образовательных учреждений к безопасному интернету через единую сеть передачи данных стало для нас важной задачей. Также техническая инфраструктура компании охватывает все подразделения краевого избиркома. Мы предоставляем защищённые каналы связи и обеспечиваем надёжность и безопасность избирательного процесса в регионе", – сообщил директор Алтайского филиала "Ростелекома" Сергей Лавренюк.

Все подключённые к ЕСПД объекты мониторят на качество предоставляемых услуг связи. Работает круглосуточная служба технической поддержки. Сотрудники школ могут сообщать о неполадках по номеру 8-800-301-34-14.

В 2023 году работы по присоединению образовательных организаций к ЕСПД продолжаются.

ПАО "Ростелеком"

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