Защитить мужчин от домашнего насилия предложили в Совфеде
Сенатор призвала общество отказаться от стереотипов, по которым жертвами семейного насилия могут быть только женщины
04 сентября 2023, 14:47, ИА Амител
Сенатор Елена Афанасьева предложила разработать программу защиты и реабилитации мужчин, пострадавших от домашнего физического и психологического насилия в семье, сообщает РИА Новости.
Афанасьева отметила, что сейчас в России не фиксируются случаи женского насилия в отношении мужчин, поэтому нет никакой официальной статистики.
"Общество должно отказаться от стереотипов, по которым жертвами семейного насилия могут быть только женщины. Более того, женское насилие, давайте уж начистоту, до сих пор воспринимается в обществе как допустимое", – подчеркнула она.
Сенатор указала, что насилие бывает не только физическое: часто женщины ставят мужчин в безвыходное положение, манипулируют детьми и браком.
"Не потому ли мужчины после 40 лет умирают от инфаркта гораздо чаще, чем женщины? Необходимо исправить явный перекос в общественном сознании, когда одна сторона вопроса выпячивается, а другая – замалчивается", – подчеркнула Афанасьева.
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