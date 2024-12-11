"Защитить от экстремизма". 11 декабря 1994 года началась первая чеченская война

Боевые действия, начавшиеся ровно 30 лет назад, показали мужество российских военных и слабую подготовку боевых операций

11 декабря 2024, 13:36, ИА Амител

13 декабря 1994 года. Российский солдат читает листовку, распространяемую пресс-службой Д. Дудаева / Морковкин Анатолий / Фотохроника ТАСС

30 лет назад, 11 декабря 1994 года, на территорию Чечни вошли войска. Так началась первая чеченская война – под таким названием это событие до сих пор фигурирует в российской истории. Amic.ru напомнил некоторые события того времени.

Сепаратистские намерения ОКЧН

Формально ввод войск осуществлялся согласно указу № 2137 президента РФ Бориса Ельцина от 30 ноября 1994 года "О мероприятиях по восстановлению конституционной законности и правопорядка на территории Чеченской Республики". Согласно документу, на территории региона фактически вводились меры чрезвычайного положения, которое официально не объявлялось. При этом предполагалось наделить особыми полномочиями образованную "Группу руководства действиями по разоружению и ликвидации вооруженных формирований, введению и поддержанию режима чрезвычайного положения на территории Чеченской Республики". То, что некоторые эти полномочия противоречили российской Конституции и законам страны, – мало кого беспокоило.Впрочем, для начала следует напомнить о причинах этой войны. Курс на независимость и создание собственного государства Чечня взяла еще до распада Советского Союза – в 1990 году был создан Общенациональный конгресс чеченского народа (ОКЧН). Поначалу ОКЧН провозгласил Чечено-Ингушетию союзной республикой в составе СССР. Но уже в июле 1991-го на 2-м съезде ОКЧН (когда его возглавил отставной генерал советских ВВС Джохар Дудаев) было заявлено, что республика не входит в состав РСФСР и СССР.

Сразу следует отметить, что изначально лично Дудаев не был настроен сепаратистски, однако стоявшие за ним кланы подталкивали его ко все более резким шагам и радикальным заявлениям.

ОКЧН захватил власть в республике вскоре после падения ГКЧП (21 августа 1991-го) – 6 сентября 1991 года. Решением Дудаева были распущены все республиканские структуры, здание Верховного Совета Чечено-Ингушской АССР было захвачено дудаевскими боевиками. Начался период фактической независимости Чеченской республики – территории, населенные ингушами, образовали в июне 1992 года Республику Ингушетия.

13 декабря 1994 года. Российские танки на трассе Владикавказ – Грозный / Морковкин Анатолий / Фотохроника ТАСС

"Спустились с гор за оружием"

Далее был период существования на чеченской земле фактически независимого криминального государства – с убийствами, разграблением грузовых поездов, изготовлением фальшивых авизо (банковские извещения о проведении расчетной или товарной операции), работорговлей и прочими "завоеваниями" независимости республики.

Конституционный порядок еще можно было попытаться восстановить меньшими жертвами в 1992 году. Однако вместо этого Москва выводит к 8 июня 1992-го российские подразделения из республики, а вооружение и боеприпасы передаются боевикам.

Как вспоминал позднее бывший редактор газеты "Грозненский рабочий" Муса Мурадов, "после ухода военных чеченцы разбирают оружие по домам".

"К складам с оружием устремляются жители со всех концов республики. Особенно активно ведут себя те, кто спустился с гор. Они приезжают на грузовиках, легковушках – кто на чем может, и ломятся в склады, срывая с ворот замки. Среди них много подростков. Несут все, что попадается в руки: пистолеты, автоматы, пулеметы и гранатометы. Грабеж идет сутки напролет. На следующий день генерал Дудаев выступает по телевизору и просит народ остановиться, "не наглеть". Но его не слышат, рейды на военные части продолжаются. Через некоторое время на грозненских рынках появляются продавцы оружия. Ассортимент – от дореволюционных револьверов до новых гранатометов", – писал Мурадов.

20 мая 1995 года. Солдаты федеральных сил после боя на цементном заводе в селении Чири-юрт в Чечне. Близ этого населенного пункта проходит единственная дорога в высокогорный Шатоевский район, ставший одним из центров сопротивления боевиков / Неменов Александр / Фотохроника ТАСС

"Опасность гражданской войны"

В своих попытках усмирить сепаратистов российское руководство поначалу сделало ставку на противников Дудаева из оппозиционного Временного совета Чеченской Республики (возглавлял Умар Автурханов), которые с лета 1994-го начали вооруженное противостояние дудаевскому режиму. Москва снабжала оппозиционеров тяжелой техникой, а Минобороны РФ привлекало военных на добровольной основе за повышенную оплату. Учитывая тогдашний развал российских ВС, недостатка в желающих вступить в ряды "добровольческих отрядов" чеченской оппозиции не было.

Своего пика противостояние антидудаевских сил и верных тогдашнему главе формирований достигло 26 ноября 1994-го, когда была предпринята неудачная попытка штурма Грозного. Около 70 российских солдат и офицеров попали в руки боевиков.

Попытка договориться была предпринята 6 декабря 1994 года в ингушской станице Орджоникидзевская, где глава Минобороны РФ Павел Грачев встретился с Джохаром Дудаевым. Переговоры завершились неудачей. После этого Ельцин решил ввести войска.

В обращении к гражданам России 11 декабря 1994 года Ельцин заявил:

"Наша цель состоит в том, чтобы найти политическое решение проблем одного из субъектов Российской Федерации – Чеченской Республики, защитить ее граждан от вооруженного экстремизма. Но сейчас мирным переговорам, свободному волеизъявлению чеченского народа препятствует нависшая опасность полномасштабной гражданской войны в Чеченской Республике".

1 марта 1995 года. Бойцы сибирского сводного полка МВД чистят оружие в гарнизоне близ станицы Червленая / Булдаков Олег / Фотохроника ТАСС

"Депутат за всех или за себя?"

Автор этих строк помнит, как после появления информации о вводе войск в Чечню в начале декабря 1994-го в политических кругах Алтайского края и Барнаула активно обсуждались предстоящие военные действия. Ряд депутатов Барнаульской гордумы предложили принять заявление, осуждающее ввод войск в республику. Как выяснилось, у одного из народных избранников родственник, кадровый военный, был направлен в республику в составе группировки ВС. На это тогдашний мэр краевой столицы Владимир Баварин на заседании гордумы заявил:

"У нас странно получается: если кого-то лично событие касается – одна позиция, если не касается – другая. Мы должны понимать, что депутат – это человек, отстаивающий интересы своих избирателей, вне зависимости от личной вовлеченности в процесс".

И предложение с осуждением решения Ельцина поддержано не было.

Краевой военкомат осаждали тогда матери солдат, находившихся на срочной военной службе, пытавшихся получить информацию о своих сыновьях. Сотрудники учреждения далеко не всем могли предоставить информацию о местонахождении ребят: кто-то уже был отправлен в распоряжение военной группировки, кто-то находился в пути.

Кстати, один из сотрудников военкомата, кадровый офицер, заявил тогда в интервью:

"Конечно, подготовка военной операции вызывает большие вопросы. Мы буквально по крохам получаем какие-то сведения. В таких ситуациях раньше готовили резерв из военнообязанных, регионам давали задания по организации поставок продовольствия, материалов, медикаментов, техники и многого другого. Сейчас это практически отсутствует. У меня тревожные предчувствия".

Забегая вперед, можно сказать, что они оправдались.

1 декабря 1996 года. Последний эшелон с боевой техникой федеральных войск, покидающий территорию Чеченской Республики / Величкин Сергей / Фотохроника ТАСС

От взятия Грозного до Хасавюртовского мира

Ввод войск осуществлялся с трех направлений – моздокского (названного по городу Моздок в Северной Осетии), владикавказского (названного по североосетинской столице) и кизлярского (по городу Кизляр в Дагестане).

Вскоре стала очевидной крайне слабая подготовка военной операции. Хотя моздокская группировка уже 12 декабря оказалась всего в 10 км от Грозного, остальные продвигались явно с отставанием от намеченного плана.

Штурм Грозного был одним из центральных и драматичных эпизодов этой войны. С большими жертвами, но город был взят федеральными войсками 6 марта 1995 года благодаря невероятному мужеству российских военных.

14 июня 1995 года был рейд боевиков Шамиля Басаева в город Буденновск Ставропольского края и взятие заложников. Разговор с главой бандитов по телефону премьер-министра Виктора Черномырдина с трансляцией по радио и ТВ.



9 января 1996 года был совершен рейд боевиков под командованием Салмана Радуева на город Кизляр с последующим захватом села Первомайское.



6 марта 1996 года боевиками была захвачена часть Старопромысловского района Грозного, после трехдневных боев они отступили.



21 апреля 1996 года был ликвидирован лидер сепаратистов Джохар Дудаев. Однако к деморализации сепаратистов это не привело. Часть республики по-прежнему оставалась под контролем боевиков. В мае 1996 года в Москве состоялись переговоры между новым лидером мятежников Зелимханом Яндарбиевым и президентом России Борисом Ельциным. Ельцину нужно было спокойствие в Чечне, хотя бы на время президентских выборов.



В августе 1996 года боевики прорвались в Грозный, им даже удалось блокировать часть административных зданий. Одновременно последовала атака на Гудермес.



31 августа 1996 года генерал Александр Лебедь подписал с новым лидером сепаратистов Асланом Масхадовым Хасавюртовские соглашения. В Чечне был восстановлен криминальный режим с убийствами, рейдами банд на территорию Россию, массовыми расстрелами, отмыванием денег, работорговлей и т.д.Через три года подготовки боевиков (в том числе инструкторами западных стран) последовал рейд на Дагестан и вторая чеченская война – в августе 1999 года. Но это уже другая история.