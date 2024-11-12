Заслуженный артист РСФСР Георгий Асатиани умер в Барнауле

Прощание с ним состоится в четверг, 14 ноября

12 ноября 2024, 17:56, ИА Амител

Георгий Асатиани / Фото: Молодежный театр Алтая / "ВКонтакте"

Артист молодежного театра Алтая Георгий Асатиани скончался в Барнауле на 83-м году жизни. Об этом сообщает пресс-служба театра.

Асатиани ушел из жизни в понедельник, 11 ноября. Причины смерти актера не указываются.

"Ведущий мастер сцены, заслуженный артист РСФСР отдал Алтайскому государственному театру для детей и молодежи более 40 лет", – отметили в театре.

Коллектив МТА выразил глубокие соболезнования родным и близким Асатиани. Прощание с ним состоится в четверг, 14 ноября, с 13:00 до 15:00 в Алтайском похоронном доме.

Асатиани родился в Саратове. Уже в 12 лет он принимал участие в постановках местного театра оперы и балета. Позднее поступил в Театральное училище имени Слонова и параллельно начал работать в Саратовском областном театре кукол.

В 1968 году артист вместе с группой выпускников во главе с режиссером Владимиром Черниным приехал в Барнаул. Стал служить в Алтайском краевом театре юного зрителя. Всего в его репертуарном листе было 100 ролей.

Широкой публике артист запомнился ролями Адуева в "Обыкновенной истории", Лосева в спектакле "Девочка и апрель", героя СССР Ивана Гулькина в спектакле "Высоко в синем небе", Метелицы в "Разгроме" и Олега Кошевого в "Молодой гвардии".