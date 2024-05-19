Застой цен на недвижимость ожидается в России

К концу года, по мнению специалистов, ситуация изменится

19 мая 2024, 16:49, ИА Амител

Ключи от квартиры / Фото: pxhere.com

В России, несмотря на скорый рост цен на недвижимость, сильной динамики на рынке не будет. Об этом сообщают "Известия".

По прогнозам экспертов, к концу второго квартала 2024 года стоимость жилья может увеличиться на 1,5-15%. До 1 июля ожидается рост потребительского спроса, особенно на первичном рынке.

Это связано с тем, что многие россияне захотят успеть купить квартиру по доступным льготным программам – ипотеке с господдержкой для новостроек (24% от всех выданных кредитов) и семейной ипотеке (23%).

Однако к концу года спрос резко снизится после пика активности в предыдущие месяцы. В итоге по итогам 2024 года цены на жилье не покажут значительного роста или падения.

Некоторые аналитики допускают снижение стоимости квадратного метра до 10% из-за маркетинговых акций застройщиков, направленных на поддержание спроса. Средняя цена квадратного метра в Москве составляет 332 тысячи рублей, что на 33% выше, чем годом ранее. В то же время на первичном рынке в регионах, где есть дефицит новостроек, ситуация обратная – высокий спрос будет поддерживать высокий уровень цен.