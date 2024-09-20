Застройщик вновь хочет "втиснуть" дом на Гущина, несмотря на протесты барнаульцев

Скандальный проект дома под окнами двух высоток рассмотрели на заседании градсовета

20 сентября 2024, 11:50, Вячеслав Кондаков

Проект дома на улице Гущина в Барнауле

Компания "Регионстрой" предпринимателя Сергея Калмыкова все же намерена построить девятиэтажку по адресу улица Гущина, 150/18, во дворе 16- и 25-этажных домов. Дома будут выходить "окно в окно", а из-за такой плотной застройки жители квартир не получат солнечного света. Против строительства нового здания на крошечном участке выступали жители соседних домов, которые устраивали пикеты и обращались к администрации Барнаула. Несмотря на все протесты, застройщик решил вынести проект дома 19 сентября на заседание градсовета. При этом мнение соседних от будущего здания жителей о том, нужен ли им такой "подарок", он так и не спросил. Это вызвало удивление экспертов. Впрочем, не только это.

Что известно о доме на Гущина?

В 2021 году жители домов № 150/3 и № 150/4 заметили, что на участке между высотками появилась строительная техника. Горожане обратились к депутатам, общественникам и чиновникам и выяснили: на площадке компания "Регионстрой" намерена возвести девятиэтажку. Прокуратура обязала краевую градостроительную инспекцию проверить, законно ли выдано разрешение на строительство дома на ул. Гущина, 150/18. По словам главного архитектора Алтайского края Виктора Четошникова, в проекте ЖК выявлены нарушения. В итоге история затихла на три года и "всплыла" вновь.

И что же застройщик хочет построить на участке?

Над проектом работала мастерская ООО "Строитель" и архитектор Павел Гуркович. Он-то и представил эскиз будущего девятиэтажного дома, рассчитанного на 44 квартиры. Кроме того, подразумевается строительство подземной парковки на 22 автомобиля.

Гуркович объяснил членам градсовета и журналистам, которые тоже присутствовали на заседании, что участок уже огорожен, и жители соседних домов никакого отношения к ней не имеют, а парковок и благоустройства там нет.

Что касается фасада, то он будет довольно стандартным. Справа от дома, на территории общего пользования размещены параллельные парковки не нормативной длины: вместо 7,5 метра – 5,3.

Что сказали о проекте эксперты?

Барнаульский депутат Сергей Струченко сразу заявил, что строить здание на этом участке нельзя ни при каких обстоятельствах. Это вызовет социальное волнение среди жителей соседних высоток.

Главный архитектор института "Алтайгражданпроект" Евгений Башкиров указал на то, что расстояние от стены здания до границ участка не позволяет выполнить даже шпунтовое ограждение котлована. А делать это за границами участка невозможно. Да и в целом расстояние между домами будет небольшим: слева – 17,2 метра, справа – 15,1 метра.

Поинтересовались члены градсовета у докладчика и о том, решен ли вопрос с жителями соседних домов. Однако архитектор Павел Гуркович дал четкий ответ: нет, никто не договаривался и, мол, они все должны будут узнать из публикаций СМИ.

Не менее важный вопрос – инсоляция. Барнаульский предприниматель Евгений Носенко рассказал, что был в Токио и там легко "можно поздороваться с соседом через окно". В Барнауле же такое представить себе невозможно.

"Даже жалко собственника земельного участка. То ли он стал заложником технической ошибки, то ли это был чей-то злой умысел. Но соседи уже пять лет воюют с этой задачей. Это некий тупик, ни один житель рядом стоящих домов не согласится на то, чтобы этот объект там встал. Согласовывать проект нельзя", – отметил Носенко.

Депутат БГД Сергей Струченко сказал, что с таким уровнем инсоляции можно построить бункер на этом участке.

"Все равно люди света не увидят. Строить тут нельзя", – отметил Струченко.

Главный архитектор Алтайского края Виктор Четошников уверен, что барнаульцы "проголосуют" рублем, имея в виду качество проекта.

В итоге скандальный проект отклонили. Проектировщику предстоит "подогнать" здание под нормативы, хотя это вряд ли будет возможно.