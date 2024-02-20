Застройщик зеленого квартала "Вышка" на горе рассказал об особенностях домов

Новый жилой комплекс будет органично вписан в природный ландшафт

20 февраля 2024, 11:00, ИА Амител erid: LjN8KUZMu

Зеленый квартал "Вышка" / Фото предоставлено застройщиком

В последнее несколько лет в Барнауле появился тренд на комфортное жилье. Застройщики стали предлагать покупателям не просто квартиры, а квартиры в благоустроенных жилых комплексах, с более продуманными планировками. А кто-то идет еще дальше, создавая жилье в городе с элементами комфорта загородного дома. Так сейчас работает застройщик "Мой Дом". Руководитель отдела продаж компании Алексей Мусияк рассказал в эфире радио "Бизнес ФМ Барнаул" о философии нового проекта "Вышка" (расположен недалеко от Барнаульского санатория).

– Алексей, компания заявляет, что строит не просто жилой комплекс, а открытое пространство для жизни. Что это значит?

– Это новый продукт на рынке Барнаула. Наша миссия – делать отличное привычным. А отличного будет много. Например, отдельный вход в квартиру с улицы, без общего подъезда. Такое решение предусмотрено для двухуровневых дуплексов. Отличный вариант для тех, кто жил в частном доме и не привык делить лестничную площадку с соседями. Но при этом, возможно, устал от многочисленных забот о частной территории. Они получат высокий уровень комфортной жизни, при этом оставаясь вблизи от необходимой инфраструктуры.

В нашем зеленом квартале есть пентхаусы на верхних этажах, с террасой, откуда открывается великолепный вид на лес. Есть квартиры с окном в ванной, то есть вы буквально можете принимать ванну, наслаждаясь природой. Это и есть открытое пространство для жизни.

– Создается ощущение, что вы решили остановить массовое переселение горожан за город.

– В какой-то степени да. Идея в том, чтобы человек находился в городе, но на природе. Наши дома будут построены с максимальной интеграцией в окружающую среду. Мы не вырубаем деревья, не убираем газоны. На деревянных пешеходных дорожках будут надстроенные элементы, чтобы не повредить корни растений.

Дворы будут без машин, жителям не придется дышать выхлопными газами, "протискиваться" между припаркованными везде и всюду автомобилями.

Зеленый квартал "Вышка" / Фото предоставлено застройщиком

– Это уже какая-то новая строительная философия.

– Мы стараемся сделать наш продукт не столько массовым, сколько уникальным. Чтобы человек не ощущал себя запертым в каком-то пространстве, а с удовольствием возвращался в свою квартиру.

Мы продумываем сценарии жизни, где комфортно все, начиная от подъезда к дому. Наш житель не ищет парковочное место, ведь у него есть подземный паркинг с естественным освещением. Оттуда он поднимается на лифте на этаж, заходит в квартиру. Это единая цепочка, которая не разрывается, как сейчас, когда ты не нашел парковку на территории, оставил машину где-то на улице и идешь по снегу и грязи домой.

Мы убираем все лишнее. Покупатель получает новый и качественный продукт. Повторюсь, наша миссия – делать отличное привычным. Человек получает комфортные условия для жизни.

– Алексей, "Вышка" расположена в лесу. Насколько вам была важна именно эта локация? В дальнейшем так же будете выбирать точки для застройки?

– Локация – один из главных приоритетов. У нас не один проект в будущем предполагается, и мы выбираем места, которые больше всего подходят для конкретных проектов.

Особенность "Вышки" в том, что дома в удалении от городского шума, но в то же время жители могут быстро попасть в центр город. Мы строим рядом, но на природе.

– Продажи стартовали? И какие еще особенности зеленого квартала отмечают будущие покупатели?

– Да, продажи уже стартовали. И уже есть первые покупатели. Люди интересуются активно, потому что продукт другой. Кроме всего того, что я перечислил, отмечают, что комплекс встроен в природный ландшафт. Мы не делаем дома яркими, пестрыми, они органично вписаны в лесную локацию.

Нравится и продуманность планировок. Мы ушли от концепции больших длинных коридоров, это бессмысленное пространство, которое только добавляет квадратные метры к квартире, а функционала не имеет. За счет минимизации коридоров мы расширили гостиную, кухню, спальни.

В концепцию комфортной жизни квартиры вписаны и мастер-спальни, где есть и отдельный санузел, и гардеробная. Ваша спальня – особая атмосфера, где можно побыть в одиночестве и спокойствии, любуясь природой через окно.

– При этом вы активно развиваете идею комплексности инфраструктуры. В ЖК запроектированы пространства под спа-комплекс, бассейн, тренажерный зал, коммерческие помещения и даже частный детский сад.

– Все верно, инфраструктуру мы будем развивать. Например, по частному детскому саду уже есть первые договоренности, помещение выделено. И следить за всем этим будет наша управляющая компания, расположенная тут же, в одном из корпусов домов. Так что все вопросы будут решаться достаточно оперативно.

Что важно, УК будет от застройщика. Мы не из тех компаний, которые построили, забыли и отдали какой-то управляющей компании. Мы самостоятельно будем поддерживать комфорт своих домов.

– Это уже реализация социальных задач получается.

– И не только в плане социальных объектов. Мы минимизировали вырубку деревьев на участке. А те, что пришлось убрать, пересадили в парк "Изумрудный". Более того, мы природу не только сохранили, но и восстанавливаем – по периметру домов высадили хвойные деревья.

Застройщик ООО "СЗ ВЫШКА". Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.

ООО "УК "Мой Дом"

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