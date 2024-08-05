Там опытные эксперты помогают бизнесу процветать

05 августа 2024, 08:00, ИА Амител erid: LjN8K84vK

Команда экспертов "Селлеры Сибири" / Фото предоставлено компанией

Все больше людей покупают товары на маркетплейсах, конкуренция среди продавцов растет. Им как никогда нужна поддержка и обмен опытом. Именно с этой целью 8 июля начал работать бизнес-клуб для селлеров – "Селлеры Сибири".

От идеи к успеху

Евгения Кобелькова – основатель клуба и предприниматель с 15-летним стажем. Уже более двух лет она успешно развивает собственный бренд одежды ByNikSun*, оборот которого за 2023 год составил более 65 млн руб. Опыт и понимание алгоритмов работы подтолкнули Евгению к созданию "Селлеров Сибири".

Сила в единстве

Клуб объединяет тех, кто только начинает путь на маркетплейсах, и опытных селлеров, стремящихся увеличить маржу и минимизировать риски. Общая цель – рост чистой прибыли бизнеса – сближает участников и создает атмосферу взаимопомощи и поддержки.

Инструменты для роста

"Селлеры Сибири" – полноценная платформа для развития бизнеса. Ее особенность в том, что каждый резидент получает полный доступ к команде и помощь в решении возникающих вопросов от главного бухгалтера, юриста, специалиста по внутренней и внешней рекламе, селлера на Wildberries* с опытом более трех лет.

"Это дает возможность принимать решения на основе фактов и цифр. Заказывать только высокомаржинальный товар и сводить к минимуму риски", – отмечают участники клуба. Каждую неделю в клубе проходят мастер-майнды – встречи с группой, где участники ставят цели и разделяют ее на конкретные шаги. В течение недели они работают над задачей, а селл-модератор помогает преодолевать возникающие трудности.

Также каждые две недели проходят эфиры с приглашенными спикерами. Например, экспертами сервиса МПСтатс, патентного бюро по регистрации торгового знака, юристами и аналитиками. Для резидентов клуба действуют скидки и спецусловия на сотрудничество с необходимыми сервисами и партнерами.

Команда экспертов "Селлеры Сибири". Мероприятия / Фото предоставлены компанией

"Селлеры Сибири" стремительно развиваются. Летом клуб провел крупную конференцию для продавцов со всей Сибири, собрав 120 участников из Новосибирска, Красноярска и других городов. Спикерами были эксперты как регионального, так и федерального масштаба. А еще клуб запустил собственный фулфилмент (комплекс логистических услуг по сопровождению доставки товара получателю) и уже отгрузил первые 600 пар обуви.

Ближайшее мероприятие клуба

7 августа 2024 года "Селлеры Сибири" проведет бизнес-завтрак на тему: "Как выгодно работать с Китаем?". Тема актуальна как для новичков, так и для опытных селлеров, которые хотят работать с Китаем, но не знают, с чего начать.

Эксперты расскажут:

как выбрать надежного поставщика;

какие юридические и финансовые тонкости важно учитывать;

как не попадаться на уловки продавцов из Китая;

на что обращать внимание при выборе товара;

какие есть лайфхаки в работе с платформой 1688.

Встреча состоится в Барнауле с 10:00 до 12:00 по адресу ул. Покровская, 11, БЦ "Атмосфера", оф. 204. Зарегистрироваться можно по ссылке.

* ByNikSun ("БайНикСан"); Wildberries ("Вайлдберриз")

ИП Кобелькова Е. С.

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