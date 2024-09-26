Затраты на ЖКУ предложили компенсировать, если они выше 15% от дохода семьи
Парламентарии отметили, что задолженности россиян за коммунальные услуги растут
26 сентября 2024, 15:26, ИА Амител
В России предложили компенсировать расходы на ЖКУ для семей, у которых они превышают 15% от дохода. С такой инициативой выступили депутаты Госдумы, пишут "Известия".
Парламентарии отметили рост долгов населения по оплате ЖКУ, который в 2023 году составил 833,5 миллиарда рублей, что на 8,7% больше, чем годом ранее. Это связано с высокими тарифами и низкими зарплатами.
По словам депутатов, эта тенденция негативно влияет на малоимущие и многодетные семьи, что мешает демографическому росту. В Госдуме напомнили, что 2024 год объявлен Годом семьи, и призвали улучшать демографическую политику.
В послании Федеральному собранию президент заявил о 30-процентном уровне бедности среди многодетных семей, что выше среднего показателя по остальным социальным группам. Это негативно влияет на институт семьи и требует увеличения мер государственной поддержки семей, считают депутаты.
16:45:25 26-09-2024
5%....!
21:12:41 26-09-2024
Странные люди, депутаты. Оторваны от реальной жизни.
22:10:29 26-09-2024
Если поднять плату за коммунальные услуги процентов на 25%, то в денежном эквиваленте это не более 500-1000рулей. А в процентах звучит много. При этом более половины населения страны даже не заметит в деньгах такой рост. Есть два варианта решения этой проблемы: 1. Если в семье задаться целью экономить ресурсы( без моразма конечно, мыться одной водой в ванной всей семье, но нормально использовать душ, воды раз в 10 будет меньше) , теплом не греть улицу через открытые окна и выключать чаще свет, то на выходе будет даже выигрыш. 2. И есть социальный слой населения для которых и 100 это много. То вот им лично и выплачивать субсидии, а не монополистам. А компании выводить на нормальный тариф, экономически обоснованный. Если так не сделать, то мы все в замкнутом круге. Люди не платят, и монополисты не имея нормального роста тарифа ничего не модернизируют. В итоге вся коммунальная инфраструктура загибается.
05:53:12 27-09-2024
У нас во Владивостоке зажравшиеся чинуши и депутаты на это никогда не согласятся,ведь это горзит уменьшением их личного благополучия,схемы как кроить бюджет в свою пользу все воемя совершенствуются,только вот на субсидии,ЖКХ чтобы сделать после 15%,скажут денег нет, и холопы должны и дальше держаться,так и оставят 22%,гнилая убогая окраина,живущая по другим понятиям изаконам,не зажравшаяся Московия с вечным профицитом и избытком денег на показуху...
07:56:24 27-09-2024
Игорь (05:53:12 27-09-2024) У нас во Владивостоке зажравшиеся чинуши и депутаты на это н... Зачем нам проблемы Владивостока?
08:32:58 27-09-2024
Ресурсы более развитой цивилизации закончились, а строить и развиваться "капитализмь" не умеет! Только грабить и воровать, воровать награбленное! Все его капиталистическое существование построено на убийстве и войне , убийстве собственных граждан - нищетой, ипотекой, кредитной кабалой, убийством образования, убийством медицины!