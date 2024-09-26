Затраты на ЖКУ предложили компенсировать, если они выше 15% от дохода семьи

Парламентарии отметили, что задолженности россиян за коммунальные услуги растут

26 сентября 2024, 15:26, ИА Амител

Рубли / Фото: pxhere.com/ru/photo/1233341

В России предложили компенсировать расходы на ЖКУ для семей, у которых они превышают 15% от дохода. С такой инициативой выступили депутаты Госдумы, пишут "Известия".

Парламентарии отметили рост долгов населения по оплате ЖКУ, который в 2023 году составил 833,5 миллиарда рублей, что на 8,7% больше, чем годом ранее. Это связано с высокими тарифами и низкими зарплатами.

По словам депутатов, эта тенденция негативно влияет на малоимущие и многодетные семьи, что мешает демографическому росту. В Госдуме напомнили, что 2024 год объявлен Годом семьи, и призвали улучшать демографическую политику.

В послании Федеральному собранию президент заявил о 30-процентном уровне бедности среди многодетных семей, что выше среднего показателя по остальным социальным группам. Это негативно влияет на институт семьи и требует увеличения мер государственной поддержки семей, считают депутаты.