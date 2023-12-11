Завершение реконструкции Дома афганцев в Барнауле перенесли на 2024 год
На ремонтные работы потратят 237 млн рублей
11 декабря 2023, 08:15, ИА Амител
Завершение реконструкции Дома афганцев в Барнауле перенесли до июня 2024 года. Об этом "Толку" сказал директор генподрядной организации "Век-Строй" Сергей Зябкин.
По словам руководителя, сроки сдвинулись из-за обнаружения дополнительных видов работ и необходимости разработки еще одной проектно-сметной документации. Кроме того, пришлось пересмотреть технологию и методы производства работ, а также организовать помещение для экспонатов СВО.
"В связи с этим происходит перепланировка определенных помещений, что требует принятия новых технических и проектных решений. Приходится полностью перепроектировать инженерные сети", – отметил Зябкин.
Стоимость контракта при этом остается прежней – 237 млн рублей. Итоговую же сумму сформируют по готовности окончательной проектно-технической сметной документации.
Чем известен Дом афганцев?
Здание находится в самом центре площади Ветеранов на пересечении Комсомольского проспекта и улицы Шевченко. В нем в 1907 году размещалась городская больница. Проект разработал гражданский инженер Носович. На строительство объекта барнаульские гласные (депутаты) разрешили взять ссуду в Нижегородско-Самарском земельном банке.
Вначале на Комсомольском, 73б, в 1991 году создали Траурный зал, а затем – экспозиции памяти земляков, погибших в Афганистане. На базе этой экспозиции открылся военно-исторический отдел. В 1994 году здание включили в число памятников архитектуры краевого значения.
В 2018-м объект пострадал от серьезного пожара и долгое время находился на консервации. В 2022 году началась его реконструкция.
08:19:48 11-12-2023
да ладно, проблемы они новые нашли... Может, в организации работ проблемы? Работает три калеки на стройке, засыпают на ходу + тракторист периодически фигнёй страдает - поднимет трактор на гидравлику сзади и вош спереди и крутятся колёса, наматывая километры... Камеры на стройку поставьте от лодырей вроде тракториста и людей побольше выделите - всё намного веселее пойдёт...
10:37:04 11-12-2023
Гость (08:19:48 11-12-2023) да ладно, проблемы они новые нашли... Может, в организации р... Тракторы крутя в воздухе колесами так прогревают двигатель и гидравлику (там масла 50-200 литров в зависимости от модели). Недавно видел в километре от Южного, где тянут канализацию, так одновременно 4 трактора крутили колесами.
08:25:33 11-12-2023
ошибка - "ковш" в предыдушем комменте... :)