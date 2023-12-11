Завершение реконструкции Дома афганцев в Барнауле перенесли на 2024 год

На ремонтные работы потратят 237 млн рублей

11 декабря 2023, 08:15, ИА Амител

Фото: "Вечерний Барнаул"

Завершение реконструкции Дома афганцев в Барнауле перенесли до июня 2024 года. Об этом "Толку" сказал директор генподрядной организации "Век-Строй" Сергей Зябкин.

По словам руководителя, сроки сдвинулись из-за обнаружения дополнительных видов работ и необходимости разработки еще одной проектно-сметной документации. Кроме того, пришлось пересмотреть технологию и методы производства работ, а также организовать помещение для экспонатов СВО.

"В связи с этим происходит перепланировка определенных помещений, что требует принятия новых технических и проектных решений. Приходится полностью перепроектировать инженерные сети", – отметил Зябкин.

Стоимость контракта при этом остается прежней – 237 млн рублей. Итоговую же сумму сформируют по готовности окончательной проектно-технической сметной документации.

Чем известен Дом афганцев?

Здание находится в самом центре площади Ветеранов на пересечении Комсомольского проспекта и улицы Шевченко. В нем в 1907 году размещалась городская больница. Проект разработал гражданский инженер Носович. На строительство объекта барнаульские гласные (депутаты) разрешили взять ссуду в Нижегородско-Самарском земельном банке.

Вначале на Комсомольском, 73б, в 1991 году создали Траурный зал, а затем – экспозиции памяти земляков, погибших в Афганистане. На базе этой экспозиции открылся военно-исторический отдел. В 1994 году здание включили в число памятников архитектуры краевого значения.

В 2018-м объект пострадал от серьезного пожара и долгое время находился на консервации. В 2022 году началась его реконструкция.