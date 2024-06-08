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Завершено расследование убийства Игоря Талькова

В гибели музыканта обвиняют его концертного директора

08 июня 2024, 21:05, ИА Амител

Граффити с портретом Игоря Талькова в Петербурге / Фото: Замир Усманов / ТАСС
Граффити с портретом Игоря Талькова в Петербурге / Фото: Замир Усманов / ТАСС

Следователи завершили расследование убийства певца Игоря Талькова, сообщили в СК. В преступлении обвиняют концертного директора музыканта Валерия Шляфмана.

Следствие установило, что в октябре 1991 года Шляфман застрелил 34-летнего Талькова, когда за кулисами Дворца спорта "Юбилейный" стрелял из револьвера в охранника певицы Азизы.

После убийства Шляфман скрывался в Израиле. В 1992 году его заочно привлекли в качестве обвиняемого за совершение убийства по неосторожности. А в 2021-м после возобновления расследования в СК пришли к выводу о причастности Шляфмана к совершению умышленных преступлений.

Всего по делу допросили более 150 свидетелей и провели ряд генетических исследований. По итогам расследования уголовное дело направили для утверждения обвинительного заключения и последующей передачи в суд.

Происшествия культура громкое дело

Комментарии 6

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Гость

23:21:59 08-06-2024

" А золотые купола кому-то черный глаз слепили.." (С)

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ВВП

08:41:02 09-06-2024

Не ожидал, что так быстро расследуют, думал что лет 50 будут. Надеюсь теперь только на суд, лет 100 для судебного процесса, хорошая цифра )

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Гость

09:38:35 10-06-2024

ВВП (08:41:02 09-06-2024) Не ожидал, что так быстро расследуют, думал что лет 50 будут... Так по новому закону срок давности истек.

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Гость

17:01:06 09-06-2024

А что вы думали?Скрылся в Израиле, а там таких ищи-свищи.

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гость

09:36:32 10-06-2024

быстро работают, ага

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Гость

14:54:51 10-06-2024

Помер Максим, да и ...

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