Завершено расследование убийства Игоря Талькова
В гибели музыканта обвиняют его концертного директора
08 июня 2024, 21:05, ИА Амител
Следователи завершили расследование убийства певца Игоря Талькова, сообщили в СК. В преступлении обвиняют концертного директора музыканта Валерия Шляфмана.
Следствие установило, что в октябре 1991 года Шляфман застрелил 34-летнего Талькова, когда за кулисами Дворца спорта "Юбилейный" стрелял из револьвера в охранника певицы Азизы.
После убийства Шляфман скрывался в Израиле. В 1992 году его заочно привлекли в качестве обвиняемого за совершение убийства по неосторожности. А в 2021-м после возобновления расследования в СК пришли к выводу о причастности Шляфмана к совершению умышленных преступлений.
Всего по делу допросили более 150 свидетелей и провели ряд генетических исследований. По итогам расследования уголовное дело направили для утверждения обвинительного заключения и последующей передачи в суд.
23:21:59 08-06-2024
" А золотые купола кому-то черный глаз слепили.." (С)
08:41:02 09-06-2024
Не ожидал, что так быстро расследуют, думал что лет 50 будут. Надеюсь теперь только на суд, лет 100 для судебного процесса, хорошая цифра )
09:38:35 10-06-2024
ВВП (08:41:02 09-06-2024) Не ожидал, что так быстро расследуют, думал что лет 50 будут... Так по новому закону срок давности истек.
17:01:06 09-06-2024
А что вы думали?Скрылся в Израиле, а там таких ищи-свищи.
09:36:32 10-06-2024
быстро работают, ага
14:54:51 10-06-2024
Помер Максим, да и ...