Завершено расследование убийства Игоря Талькова

В гибели музыканта обвиняют его концертного директора

08 июня 2024, 21:05, ИА Амител

Граффити с портретом Игоря Талькова в Петербурге / Фото: Замир Усманов / ТАСС

Следователи завершили расследование убийства певца Игоря Талькова, сообщили в СК. В преступлении обвиняют концертного директора музыканта Валерия Шляфмана.

Следствие установило, что в октябре 1991 года Шляфман застрелил 34-летнего Талькова, когда за кулисами Дворца спорта "Юбилейный" стрелял из револьвера в охранника певицы Азизы.

После убийства Шляфман скрывался в Израиле. В 1992 году его заочно привлекли в качестве обвиняемого за совершение убийства по неосторожности. А в 2021-м после возобновления расследования в СК пришли к выводу о причастности Шляфмана к совершению умышленных преступлений.

Всего по делу допросили более 150 свидетелей и провели ряд генетических исследований. По итогам расследования уголовное дело направили для утверждения обвинительного заключения и последующей передачи в суд.