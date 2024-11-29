"Завод – наша жизнь". Как на Алтае семья десятилетиями производит вкусный сыр

История семьи Табакаевых из села Быстрянка, которая проработала на заводе 86 лет

29 ноября 2024, 08:30, Вячеслав Кондаков

Семья Табакаевых из села Быстрянка / Фото: Екатерина Смолихина

Успешные династии бывают не только в политике, бизнесе, спорте или культуре. На Быстрянском маслосырзаводе в Красногорском районе трудятся три представителя семьи Табакаевых. В общей сложности вместе они проработали на предприятии 86 лет. В этом году семья Табакаевых победила в номинации "Трудовая династия" в рамках краевого трудового соревнования работников АПК. Журналист amic.ru Вячеслав Кондаков побывал на заводе в Быстрянке и узнал о людях, которые десятилетиями помогали производить тысячи тонн вкуснейшего сыра. Вы наверняка хотя бы раз его пробовали.

43 года – не предел

Быстрянский маслосырзавод в Красногорском районе, которому больше 100 лет, входит в состав Барнаульского молочного комбината. Всего на предприятии работают около 200 человек. Большинство из них живут в селе Быстрянка, но при необходимости сотрудников привозят на специальном автобусе из соседних деревень. Трудятся на заводе целыми семьями. Одну из них – семью Табакаевых – знает каждый сотрудник предприятия. Глава семьи Людмила Юрьевна – кладовщик. На маслосырзавод она пришла 43 года назад. Там же работает ее родная сестра Марина и сын Анатолий – водитель погрузчика.

Людмила Табакаева устроилась на завод после окончания бийского техникума. По словам женщины, она вообще не раздумывала о выборе профессии. Ее тянуло на родину в Быстрянку, а местный сырзавод всегда был визитной карточкой села. Первые 26 лет на предприятии женщина проработала в сырохранилище, но потом перевелась на склад, где условия труда более легкие. Сейчас Людмила Табакаева хоть и получает пенсию, но завязывать с любимым делом не собирается. Тем более на Быстрянском маслосырзаводе несколько лет назад прошла масштабная модернизация: установили новенькое оборудование.

Быстрянский сырзавод / Фото: Екатерина Смолихина

"Этот завод – вся моя жизнь. Никогда не сожалела, что пришла сюда. Здесь мы пережили разные времена, когда в 90-е, например, не платили зарплату месяцами. Сейчас же, особенно после модернизации, работать стало комфортно. Очень рада, что дожила до этих времен, увидела всю эту красоту нашего оборудования, чистоту, строительство это наше шикарное", – рассказала журналистам Людмила Табакаева.

По словам женщины, руководство предприятия относится к коллективу с большим уважением. Недавно Людмила Юрьевна получила медаль "За заслуги в труде". Также у сотрудницы завода в копилке грамоты краевого и районного уровней. Это помогло ей получить звание ветерана труда Алтайского края, и теперь она может пользоваться многочисленными льготами.

"Хотим отметить 100 лет"

Вторая представительница семьи Табакаевых – Марина Юрьевна – пришла на завод 17 лет назад. Сейчас женщина работает в лаборатории и изучает качество сыров. Всего на заводе их производят 23 вида. Иными словами, сотруднице предприятия некогда скучать: за всеми-всеми результатами анализов нужен глаз да глаз.

Марина Табакаева не скрывает: раньше условия труда были очень тяжелыми, приходилось вручную таскать огромные деревянные стеллажи. Сейчас вся работа автоматизирована. Это произошло три года назад, когда Быстрянский завод перешел на автоматизированную выработку сыра. Теперь все емкости закрыты, нет открытых продуктов.

"Раньше одевались кто как может. Сейчас у нас даже форма современная, красивая. В цехах – идеальная чистота. Не работа, а мечта", – уверена Марина Табакаева.

Третий член династии – Анатолий – трудится на заводе водителем погрузчика в сыродельном цехе уже 16 лет. Управляет специальной машиной он не хуже, чем своими болидами самые опытные пилоты "Формулы-1".

Анатолий Табакаев за работой / Фото: Екатерина Смолихина

По словам Табакаевых, у них есть масштабная цель: в совокупности проработать на предприятии больше 100 лет. А там, возможно, и более молодые члены семьи тоже решат связать свою судьбу с изготовлением сыров.

"Хотим отметить 100 лет. Пока этого не произойдет – мы отсюда ни ногой. Еще поработаем", – поясняет легенда Быстрянского завода Людмила Табакаева.

Премия от губернатора

За сохранение преемственности поколений и формирование семейных трудовых традиций династию Табакаевых в этом году наградят дипломом губернатора Алтайского края и денежной премией в размере 100 тысяч рублей. Торжественное награждение лучших из лучших состоится в ближайшие дни в Барнауле.

"Это говорит о том, что люди готовы работать у нас десятилетиями. Люди приводят к нам членов своей семьи. Это говорит о многом. Мы стараемся поддерживать свой коллектив: проводим различные развлекательные мероприятия", – пояснила заместитель гендиректора по персоналу БМК Ирина Ситкарева.

Кстати, это уже третья династия, работающая на предприятиях БМК, которая удостоится данной награды. Всего же на заводах и площадках комбината работают около трех тысяч человек.

Быстрянский маслосырзавод / Фото: Екатерина Смолихина

Отметим, конкурс среди лучших работников в сфере АПК проводят по указу губернатора Алтайского края с 2014 года. Победители краевого соревнования определяются по результатам работы за январь – сентябрь. Основным критерием является достижение наивысших результатов в производстве, реализации сельхозпродукции и ее переработке. Также учитывается работа с кадрами, повышение квалификации работников, отсутствие задолженностей по выплате заработной платы и обязательным платежам. Победители краевого трудового соревнования в АПК будут поощрены ценными подарками и денежными премиями.

Кто еще выиграл в конкурсе?

В этом году впервые две династии в сфере перерабатывающей промышленности получат денежные премии от губернатора Виктора Томенко. Также награды удостоилась семья Куслиных. Четыре ее представителя работают в обществе с ограниченной ответственностью "Холод" в Заринске, которое занимается переработкой молочной продукции. В общей сложности семья Куслиных проработала на предприятии 103 года. Глава династии – Елена Куслина. Общий стаж ее работы в ООО "Холод" 39 лет.