И приглашает пополнить свою команду профессионалов

13 сентября 2023, 11:14, ИА Амител erid: LjN8KJZPt

Фото: ООО "Завод "Энерготех"

Последнее воскресенье сентября – день, когда поздравления принимают машиностроители. С профессиональным праздником работников и ветеранов отрасли поздравляет ООО "Завод "Энерготех", история успеха которого длится уже более 25 лет.

"Завод "Энерготех" – один из крупнейших в России производителей деревообрабатывающего и лесопильного оборудования. В его продуктовой линейке более 100 позиций – от ручных пилорам до целых лесопильных комплексов на базе дискового пиления с разными уровнями автоматизации. Оборудование экспортируется во множество стран, а дилерская сеть, где клиенты получают качественное сервисное обслуживание, насчитывает более 80 организаций.





Фото: ООО "Завод "Энерготех"

В преддверии праздника коллектив завода желает всем работникам машиностроения благополучия и профессионального развития, а также удачи всем тем, кто только начинает свой путь в машиностроении.

Реализовать свои профессиональные навыки можно вместе с коллективом завода "Энерготех", где работает уже более 150 человек. Сейчас на предприятии открыто сразу несколько вакансий:

инженер-технолог;

токарь-универсал;

инженер-конструктор;

разнорабочий.

Стремление развиваться в машиностроительной отрасли – вот что здесь ценят в первую очередь. Завод "Энерготех" принимает молодых специалистов после окончания вуза без опыта. До любой из специальности можно "дорасти" с позиции разнорабочего, рассказывают в компании, – все решает практический опыт, которого здесь предостаточно.

На предприятии можно выбрать удобный график работы – пятидневный или сменный. Здесь соблюдают все нормы трудового законодательства и ценят инициативу. А еще, подчеркивают на предприятии, – в течение года на ООО "Завод "Энерготех" обязательно проводят индексацию заработной платы.

Задать все интересующие вопросы, чтобы присоединиться к сплоченному коллективу предприятия, можно по телефону: + 7 (3852) 99-81-81.

ООО "Завод "Энерготех"

г. Барнаул, пр. Калинина, 116/95

сайт

Реклама