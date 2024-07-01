Заводы "Алмаз" представят аграриям шесть новинок на "Дне сибирского поля – 2024"

Гости также смогут познакомиться и оценить качество запасных частей и комплектующих для сельхозтехники

01 июля 2024, 12:00, ИА Амител erid: LjN8K34po

Борона-мульчировщик Pulsar БМ-7 / Фото "Алмаз"

С 10 по 12 июля 2024 года в Алтайском крае пройдет масштабная агровыставка "День сибирского поля ­­– 2024". С 2011 года традиционным участником этого мероприятия являются Алтайские машиностроительные заводы "Алмаз", которые в этом году представят сельхозпроизводителям рекордное количество новинок почвообрабатывающей техники.

"Алмаз" впервые презентует шесть агрегатов. Среди них:

сцепка катков гидрофицированная "Алмаз СКГ-10";

плуг лемешный прицепной Finist ПЛП-9-40* (с предплужниками);

культиватор секционный универсальный "Алтай КСУ-8";

сеялка пневматическая точного высева "Алмаз";

плуг лемешный Finist ПЛНУ-6-40 (с предплужниками);

плуг оборотный Peresvet ППО-(8+1)-35*.

На площадках также представят модели техники, которые уже давно завоевали доверие сельхозтоваропроизводителей – это борона дисковая тяжелая "Звезда БДТ-7,62" и сеялка зернотуковая Vita СЗ-5,4 Standart*.

Еще одним традиционным мероприятием на "Дне сибирского поля" станет демонстрационный показ почвообрабатывающей техники "Алмаз".

В этом году посетители смогут оценить работу в полях:

Сцепки катков гидрофицированной "Алмаз СКГ-18".

Оборотного плуга Peresvet ППО-(8+1)-35.

Бороны-мульчировщика Pulsar БМ-7*.

Плуга лемешного прицепного Finist ПЛП-(9+2)-40 (с предплужниками).

На стендах заводов "Алмаз" гости также смогут познакомиться и оценить качество запасных частей и комплектующих для сельхозтехники собственного производства (АО "РЗЗ" и АО "Анитим"). В том числе гостям представят запчасти в рамках импортозамещения.

"День сибирского поля – 2023" / Фото: Алтайские машиностроительные заводы "Алмаз"

На протяжении всех трех дней форума на площадке будут работать официальные представители Алтайских машиностроительных заводов. Посетители смогут ознакомиться с полными характеристиками новых моделей техники, задать интересующие вопросы и пообщаться с обладателями почвообрабатывающей техники "Алмаз", которые успешно ее эксплуатируют.

"За свою многолетнюю историю работы "День сибирского поля" стал центром притяжения экспертов отрасли и уникальным местом, где проходят встречи и переговоры с покупателями о поставке техники и запасных частей, в том числе с представителями различных агрохолдингов", – отметил коммерческий директор ТД "Алмаз" Александр Слюсарь.

Еще одним долгожданным мероприятием станут уже традиционные "Фермерские игры". В этом году "Алмаз" в третий раз соберет аграриев региона. Команды работников агропромышленного комплекса поборются за главный приз – кубок победителя и 150 тыс. рублей.

Зрители и болельщики также не останутся без внимания организаторов – для них подготовили не менее интересные активности. Как обычно сопровождать ход "Фермерских игр" будет комментатор "Матч ТВ" Михаил Меламед.

Напомним, что место проведения остается прежним – Сибирский агропарк, расположенный на 37-м километре Павловского тракта (пос. Прутской Павловского района, Алтайского края).

Заводы "Алмаз" (Алтайские машиностроительные заводы) – один из крупнейших производителей почвообрабатывающей техники и запасных частей в России. Производственные мощности "Алмаза" находятся в двух городах Алтайского края: Рубцовске (завод "РЗЗ") и Барнауле (завод "Анитим").

Ассортимент заводов включает свыше 50 моделей почвообрабатывающей и посевной техники и более 300 наименований запчастей.



Заводы "Алмаз" – это современный, динамично развивающийся производственный комплекс с прогрессивным подходом к проектированию и производству, организации сбыта и продвижению.



Система менеджмента качества заводов "Алмаз" соответствует требованиям стандарта ISO 9001:2015.

* Finist ("Финист"); Peresvet ("Пересвет"); Vita СЗ-5,4 Standart ("Вита СЗ-5,4 Стандарт"); Pulsar​ ("Пульсар").

АО "РЗЗ"

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