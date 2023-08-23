Завры вернулись в Барнаул: "Пятёрочка" предлагает собрать новую коллекцию игрушек

Собирайте игрушки и получайте подарки

23 августа 2023, 16:25, ИА Амител LjN8JzJzo

Завры от "Пятёрочки" / Фото предоставлено компанией

Торговая сеть "Пятёрочка" перед новым учебным годом запустила моментальную акцию "Завры 2", в рамках которой предлагает юным гостям собрать новую коллекцию нашумевших динозавров. Акция будет проходить во всех магазинах "Пятёрочка" с 22 августа по 2 октября 2023 года.

Завры вернулись

Об акции "Завры" знают не только дети, но и их родители. В прошлом году коллекционные игрушки–присоски в виде разных динозавров были очень популярными - активными участниками этой увлекательной программы лояльности стали более 6 млн человек. "Пятёрочка" вновь выпускает коллекцию Завров, но уже в новом прочтении.

Теперь каждый Завр - это миниатюрная игрушка с изображением динозавров, а Динс - красочная игрушка-аксессуар, на который можно крепить Завров, создавая индивидуальные образы и кастомизируя ими одежду или школьную канцелярию. А еще можно обмениваться ими с друзьями, собирая недостающие и пополняя свою коллекцию.

Всего в коллекции 6 динсов разных цветов и 20 Завров, среди которых один фирменный от "Пятёрочки", два от партнёров – X5 (Икс5) Клуба и бренда Whiskas ("Вискас"), а также один редкий – в форме лапки, светящейся в темноте. В каждой упаковке с редкой лапкой находится специальный код, который необходимо зарегистрировать на сайте zavry2.5ka.ru, что даст возможность пользователю принять участие в розыгрыше ценных призов: подарочных сертификатов в онлайн-магазины и денежного сертификата на сумму 350 тысяч рублей.









Завры от "Пятёрочки" / Фото предоставлено компанией

Онлайн-игра с призами в приложении

В мобильном приложении "Пятёрочка" также появилась онлайн-игра "Завры 2", в которой можно выиграть реальные призы. Игра-раннер подразумевает 60 уровней разной сложности с большим количеством бонусов и препятствий. Только настоящие профи смогут пройти их все. Игрок пользователя в виде динозавра должен бежать вперед и преодолевать препятствия, собирая по пути монеты и различные бонусы. За прохождение уровней предусмотрены призы от "Пятёрочки" и партнёров.

А за каждые 10 пройденных уровней можно получить 1 дополнительный билет для участия в розыгрыше суперпризов: смартфонов, наушников, умных колонок и других подарков. Чем больше билетов, тем выше шансы на победу. Актуальный статус своего участия в розыгрыше можно проверить в разделе "Билеты" на главном экране игры.





Завры от "Пятёрочки" / Фото предоставлено компанией

Как собрать всех Завров?

Чтобы принять участие в новой увлекательной акции, необходимо совершить покупку в магазине торговой сети или воспользоваться сервисом "Пятёрочка Доставка". За каждые 600 рублей в чеке гость получит в подарок набор из одного Завра и одного динса в индивидуальной упаковке. Также пользователи онлайн-игры смогут пополнить свою виртуальную коллекцию, открыв один из 23 коллекционных Завров, совершая покупку с картой "Х5 Клуба"

В новой коллекции представлены 6 динсов разных цветов: зелёный, жёлтый, синий, оранжевый, красный и фиолетовый. Среди Завров можно встретить Трицератопса, Паразауролофа, Тираннозавра и многих других.

Чтобы собрать полную коллекцию быстрее всех, можно приобретать товары-партнёры акции – за это выдаётся дополнительный подарок. Также Завра с динсом можно купить отдельно за 60 рублей. Кроме того, в продаже доступны альбом для коллекционирования с настолкой для весёлых игр с друзьями (за 299 рублей), мешок для сменки (за 349 рублей) и четыре вида мягких игрушек-динозавров (за 399 рублей).

Альбом для коллекционирования с настольной игрой включает в себя место для размещения 6 динсов и всех 20 Завров. Правила игры просты и подробно описаны внутри альбома. Игра рассчитана на компанию из 2-4 человек.

"Мы знаем, как любят и ждут наши гости с детьми акции с подарками-игрушками. Первый запуск "Завров" стал абсолютным лидером по количеству выданных игрушек на одного пользователя. Уверены, что "Завры 2" также понравятся покупателям – и не только детям, но и их родителям, ведь такие акции дарят ребёнку новое хобби и помогают социализироваться и развивать творческое мышление", - прокомментировала руководитель управления трейд-маркетинга торговой сети "Пятёрочка" Надежда Сидорова.

Более подробную информацию об акции можно узнать на сайте zavry2.5ka.ru.

Завры и динсы не выдаются за приобретение алкогольной и табачной продукции, уценённого товара и лотерейных билетов.

Информацию об организаторе акции, о правилах ее проведения, количестве призов или выигрышей, сроках, месте и порядке их получения уточняйте на сайте.

ООО "Агроторг"

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