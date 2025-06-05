Завтракайте красиво. В ресторане-поэме "Живые души" обновили меню

Из новинок – сочные салаты с клубникой и нежной овсянкой, воздушные сырники и пончики с ягодами

05 июня 2025, 10:00, ИА Амител erid: 2W5zFH4kR8c

Обновленное меню ресторана-поэмы "Живые души" / Фото: Иван Старостин

Ресторан-поэма "Живые души" приглашает провести утро красиво и ярко. К новому летнему сезону здесь обновили меню завтраков, дополнив классику свежими акцентами и деликатными текстурами.

Каждый штрих подобран с душой. В программу вошло то, что хочется попробовать по утрам: золотистые сырники с ягодным акцентом, хрустящий тартин с паштетом и яйцо-пашот, теплая каша с фруктами и семенами. "Живые души" приглашают на неспешный старт дня, ежедневно в формате поздних завтраков с 11 до 14 часов.

Обновленное меню ресторана-поэмы "Живые души" / Фото: Иван Старостин

А в субботу и воскресенье вкусный завтрак будет еще и музыкальным – очередное новшество "Живых душ". Для гостей ресторана-поэмы будут играть лучшие из лучших инструменталистов. На этих выходных (7–8 июня 2025 года) гостей ждет саксофон и кларнет от Владислава Селиверстова. Такой завтрак – отличная возможность начать свой день с музыки, вкусных блюд и кофе.

Наслаждайтесь утренним временем в окружении теплой уютной атмосферы и живой музыки ресторана-поэмы "Живые души".

Ресторан-поэма "Живые души"

Барнаул, ул. Гоголя, 46а

Тел.: 600-046

Без возрастных ограничений

ООО "ИН ВИНО"

Реклама