Заявление Путина в военной форме о зоне безопасности напугало Италию

Президент выступил с бескомпромиссной позицией перед офицерским составом

18 октября 2026, 20:32, ИА Амител

Владимир Путин / Фото: официальный сайт президента России / Kremlin.ru

Заявление президента России Владимира Путина о формировании зоны безопасности на приграничных территориях Украины встревожило Италию — об этом пишет РИА Новости со ссылкой на издание La Repubblica.

В статье обратили внимание на необычный образ главы государства:

"Путин редко носит военную форму. Однако в пятницу он надел ее ради очередного тревожного заявления".

По данным издания, в разговоре с высшим офицерским составом президент придерживался жесткой позиции.

Он пояснил, что цель создания зоны — гарантировать долгосрочную и полную безопасность приграничных российских регионов. Совещание прошло в пятницу во вспомогательном пункте управления Объединенной группировки войск.

Путин напомнил, что после проникновения ВСУ в Курскую область перед российскими силами поставили двойную задачу: вытеснить противника и обустроить зону безопасности на прилегающей территории.

Кроме того, президент особо отметил, что вопрос безопасности приграничных регионов не будет включен в повестку потенциальных мирных переговоров с Украиной.