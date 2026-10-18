Заявление Путина в военной форме о зоне безопасности напугало Италию
Президент выступил с бескомпромиссной позицией перед офицерским составом
18 октября 2026, 20:32, ИА Амител
Заявление президента России Владимира Путина о формировании зоны безопасности на приграничных территориях Украины встревожило Италию — об этом пишет РИА Новости со ссылкой на издание La Repubblica.
В статье обратили внимание на необычный образ главы государства:
"Путин редко носит военную форму. Однако в пятницу он надел ее ради очередного тревожного заявления".
По данным издания, в разговоре с высшим офицерским составом президент придерживался жесткой позиции.
Он пояснил, что цель создания зоны — гарантировать долгосрочную и полную безопасность приграничных российских регионов. Совещание прошло в пятницу во вспомогательном пункте управления Объединенной группировки войск.
Путин напомнил, что после проникновения ВСУ в Курскую область перед российскими силами поставили двойную задачу: вытеснить противника и обустроить зону безопасности на прилегающей территории.
Кроме того, президент особо отметил, что вопрос безопасности приграничных регионов не будет включен в повестку потенциальных мирных переговоров с Украиной.
20:45:48 18-10-2026
Напомните кто-нибудь президенту, что в Курской области помогли Корейцы.
Про безопасность приграничных районов на фоне происходящего во второй столице, ну не знаю
Болгары там вообще говорят в шоке от такого выступления
10:07:59 19-10-2026
Гость (20:45:48 18-10-2026) Напомните кто-нибудь президенту, что в Курской области помог...
Черногория дрожит от ужаса!
21:31:07 18-10-2026
А что итальянские журналисты так встревожились?Почувствовали что тут без спагетти на уши?
09:53:16 19-10-2026
а зачем комуфляж надевать на гражданке?
10:40:45 19-10-2026
гость (09:53:16 19-10-2026) а зачем комуфляж надевать на гражданке?... Положено как главнокомандующему.
10:57:13 19-10-2026
гость (09:53:16 19-10-2026) а зачем комуфляж надевать на гражданке?... Верховному главнокомандующему можно.
11:04:40 19-10-2026
гость (09:53:16 19-10-2026) а зачем комуфляж надевать на гражданке?... Тебе сегодня во 2-ю смену? Правильно писать кАмуфляж.
12:01:46 19-10-2026
Последний аргумент?