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Заявление Путина в военной форме о зоне безопасности напугало Италию

Президент выступил с бескомпромиссной позицией перед офицерским составом

18 октября 2026, 20:32, ИА Амител

Владимир Путин / Фото: официальный сайт президента России / Kremlin.ru
Владимир Путин / Фото: официальный сайт президента России / Kremlin.ru

Заявление президента России Владимира Путина о формировании зоны безопасности на приграничных территориях Украины встревожило Италию — об этом пишет РИА Новости со ссылкой на издание La Repubblica.

В статье обратили внимание на необычный образ главы государства:

"Путин редко носит военную форму. Однако в пятницу он надел ее ради очередного тревожного заявления".
По данным издания, в разговоре с высшим офицерским составом президент придерживался жесткой позиции.

Он пояснил, что цель создания зоны — гарантировать долгосрочную и полную безопасность приграничных российских регионов. Совещание прошло в пятницу во вспомогательном пункте управления Объединенной группировки войск.

Путин напомнил, что после проникновения ВСУ в Курскую область перед российскими силами поставили двойную задачу: вытеснить противника и обустроить зону безопасности на прилегающей территории.

Кроме того, президент особо отметил, что вопрос безопасности приграничных регионов не будет включен в повестку потенциальных мирных переговоров с Украиной.

Президент РФ Владимир Путин / Фото: Сергей Булкин / ТАСС

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Владимир Путин Политика украина

Комментарии 8

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Гость

20:45:48 18-10-2026

Напомните кто-нибудь президенту, что в Курской области помогли Корейцы.
Про безопасность приграничных районов на фоне происходящего во второй столице, ну не знаю
Болгары там вообще говорят в шоке от такого выступления

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Гость

10:07:59 19-10-2026

Гость (20:45:48 18-10-2026) Напомните кто-нибудь президенту, что в Курской области помог...
Черногория дрожит от ужаса!

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Гость

21:31:07 18-10-2026

А что итальянские журналисты так встревожились?Почувствовали что тут без спагетти на уши?

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гость

09:53:16 19-10-2026

а зачем комуфляж надевать на гражданке?

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Гость

10:40:45 19-10-2026

гость (09:53:16 19-10-2026) а зачем комуфляж надевать на гражданке?... Положено как главнокомандующему.

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Musik

10:57:13 19-10-2026

гость (09:53:16 19-10-2026) а зачем комуфляж надевать на гражданке?... Верховному главнокомандующему можно.

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Гость

11:04:40 19-10-2026

гость (09:53:16 19-10-2026) а зачем комуфляж надевать на гражданке?... Тебе сегодня во 2-ю смену? Правильно писать кАмуфляж.

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Гость

12:01:46 19-10-2026

Последний аргумент?

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