Главная традиция памятной даты – всероссийская акция "Свеча памяти"

21 июня 2023, 06:30, ИА Амител

Фото: amic.ru

22 июня, в годовщину начала Великой Отечественной войны, в России ежегодно отмечают День памяти и скорби. В эту знаменательную дату принято чтить память о воинах, которые отдали жизнь за свою Родину. По всей стране к мемориалам возлагают цветы, а также проводят традиционную акцию "Свеча памяти". Она, как и другие памятные мероприятия, пройдет 22 июня и в Алтайском крае.

О том, как День памяти и скорби пройдет в нашем регионе, в чём заключается суть акции "Свеча памяти" и как в ней поучаствовать, – в материале amic.ru.

Жить и помнить

Конечно, дата 22 июня хорошо знакома каждому россиянину с детства. Во многом ее помнят по знаменитой песне "22 июня, ровно в четыре часа". Однако долго этот день не имел официального статуса памятного. Его утвердили только в постсоветскую эпоху.

Тем не менее за 20 с лишним лет своего существования День памяти и скорби обрел небольшую историю и несколько важных традиций. Например, минута молчания: в память о погибших в Великой Отечественной войне в каждой точке России на 60 секунд прерывают теле- и радиовещание, останавливаются производство и транспорт, перестают работать кассы.

Минута молчания состоится 22 июня в 12:15 по московскому времени: в Алтайском крае это будет 16:15.

А к Мемориалу Славы на площади Победы в День памяти и скорби можно будет возложить цветы.

Фото: amic.ru

"Свеча памяти" и "Огненные картины войны"

Главная акция на День памяти и скорби – "Свеча памяти", которую с 2009 года проводят во всех российских регионах. В Алтайском крае организаторы этой акции – управление молодежной политики и реализации программ общественного развития. Помогают им активисты движения "Волонтеры Победы".

Суть акции в том, чтобы каждый неравнодушный мог зажечь свою свечу в память о погибших в самой страшной и кровопролитной войне для нашей страны. Чтобы поучаствовать в акции, свечу нужно оставить у знакового места, связанного с ВОВ. В Барнауле это все тот же Мемориал Славы: в 22:30 22 июня на нем зажгут множество огоньков.

Кстати, к акции можно присоединиться и онлайн: этот формат отработали во время пандемии. Любой желающий может зажечь виртуальную свечу на портале деньпамяти.рф. Ваша зажженная свеча отобразится на виртуальной карте, отмечают в управлении молодежной политики.

Кстати, еще одно мероприятие пройдёт 21 июня: это акция "Огненные картины войны". Организаторы выложат из зажженных свечей образ легендарного танка Т-34, который принёс колоссальную пользу в годы войны. Всего планируется использовать более 7 тысяч свечей, а акция состоится в 23:00 на Мемориалы Славы.

Фото: amic.ru

"Не забывай те грозные года"

Ну а перед "Свечой памяти" 22 июня на площади Победы состоится концерт-реквием "Не забывай те грозные года".

Перед горожанами выступят симфонический оркестр Государственной филармонии Алтайского края (дирижер Дмитрий Лузин), мужской вокальный ансамбль, Барнаульский академический хор имени А.Б. Тарнецкого и Виктория Гальцева (сопрано).

Со сцены прозвучат знаменитые песни, посвященные Великой Отечественной войне и дню ее начала. Ведущей концерта будет актриса Алтайского краевого театра драмы Галина Зорина.

Концерт начнется в 21:30 у Мемориала Славы. Вход свободный для всех желающих.

Фото: altairegion22.ru

Что будет в районах края?

Собственные памятные мероприятия 22 июня проведут и в других городах и районах края.

Например, в Рубцовске концертная программа "Шагнувшие в бессмертие" начнется в 23:00 на площади им. 21-го Гвардейского стрелкового полка.

В Ельцовском районе в полдень на местном Мемориале Славы пройдет митинг "Пусть свечи памяти горят". В Поспелихе подобный митинг начнётся в 11:00. В любом случае время начала мероприятия в своем муниципалитете лучше уточнить у местных властей.

О Дне памяти и скорби



Знаменательную дату утвердили в 1992 году постановлением Верховного Совета Российской Федерации, но тогда она называлась Днем памяти защитников Отечества. 8 июня 1996 года президент Борис Ельцин объявил 22 июня в России Днем памяти и скорби. В этот день по всей стране проводятся памятные мероприятия, различные патриотические акции, приспускаются государственные флаги, возлагаются венки к Могиле Неизвестного Солдата и Вечному огню в Москве и других городах России.