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Здание барнаульского Горного училища стало вдвое дешевле

Новый собственник должен отреставрировать объект до весны 2030 года

18 марта 2024, 14:16, ИА Амител

Барнаульское горное училище / Фото: historical-baggage.ru
Барнаульское горное училище / Фото: historical-baggage.ru

Стоимость выставленного на продажу здания барнаульского Горного училища стало вдвое дешевле. Об этом сообщает "Алтапресс".

Разрушающийся объект выставили на продажу в 2023 году. Два аукциона не состоялись, потому что никто не захотел приобретать здание и участок за 66 миллионов рублей.

Третий аукцион состоится 26 апреля. К этому времени лот подешевел вдвое. Теперь его пытаются продать за 32,5 млн рублей.

Новому собственнику объект достанется на жестких условиях. Его нужно будет отреставрировать до весны 2030 года.

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Барнаул недвижимость реставрация исторические здания

Комментарии 2

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Гость

15:08:47 18-03-2024

А здание художественного музея подешевеет?

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Лея

15:10:44 18-03-2024

надо делать так по документам - лицевые фасады все оставить реставрировать (так в москве и спб делается, а там памятники не менее ценные), остальное снести и построить выгодную недвижимость, как со стадионом Локомотив. и памятник останется. а так он сгниет/сгорит, развалится и утратится навсегда

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