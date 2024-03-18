Здание барнаульского Горного училища стало вдвое дешевле
Новый собственник должен отреставрировать объект до весны 2030 года
18 марта 2024, 14:16, ИА Амител
Барнаульское горное училище / Фото: historical-baggage.ru
Стоимость выставленного на продажу здания барнаульского Горного училища стало вдвое дешевле. Об этом сообщает "Алтапресс".
Разрушающийся объект выставили на продажу в 2023 году. Два аукциона не состоялись, потому что никто не захотел приобретать здание и участок за 66 миллионов рублей.
Третий аукцион состоится 26 апреля. К этому времени лот подешевел вдвое. Теперь его пытаются продать за 32,5 млн рублей.
Новому собственнику объект достанется на жестких условиях. Его нужно будет отреставрировать до весны 2030 года.
15:08:47 18-03-2024
А здание художественного музея подешевеет?
15:10:44 18-03-2024
надо делать так по документам - лицевые фасады все оставить реставрировать (так в москве и спб делается, а там памятники не менее ценные), остальное снести и построить выгодную недвижимость, как со стадионом Локомотив. и памятник останется. а так он сгниет/сгорит, развалится и утратится навсегда