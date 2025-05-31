Здание, которое выступает за красную линию, построят на Павловском тракте в Барнауле
Проект рассмотрели на заседании градсовета города
31 мая 2025, 07:25, ИА Амител
Офисное здание планируют построить на Павловском тракте рядом с Кирзаводским проездом. Проект, разработанный Владимиром Золотовым, рассмотрели 29 мая на заседании градсовета города. Рассказываем, каким будет здание.
Что известно о здании?
Участок долгое время находился заброшенным и выступает за красную линию. В будущем границы площадки будут выровнены и приведены к границам действующих красных линий.
Здание запроектировано двухэтажным. Второй его этаж будет нависать над парковкой, благодаря существенной высоте первого этажа в 4,5 метра. Подразумевается парковка на 14 мест, в том числе для инвалидов.
Фасад строения сделают из сэндвич-панелей и белых фиброцементных панелей. На фасаде будут расположены кондиционеры и наружные коммуникации, которые скроют щиты в цвет стен. В качестве варианта отделки архитектор предложил использовать фиброцементные панели под кирпич и более крупное членение масштаба остекления фасада. Главный фасад будет выходить на Павловский тракт.
Что сказали о проекте эксперты?
В целом ничего. Архитекторы одобрили проект.
"Здание и участок небольшие, но считаю, что в дальнейшем, при более благоприятных обстоятельствах, участки будут объединять и застройку трансформировать. Через какое-то время Павловский тракт, как одну из основных городских магистралей, застроят объектами более престижной архитектуры. Нынешнюю застройку предлагаю рассматривать как первый этап", – сообщил о проекте Сергей Боженко.
08:29:26 31-05-2025
Втиснули..
09:22:24 31-05-2025
Место притяжения место силы и прочая чепуха
11:27:15 31-05-2025
второй этаж хлопнется при землетрясении....
12:59:47 31-05-2025
времянка типа сарай.
13:37:40 31-05-2025
Ну а чо нет? В Екатериндловске приходилось видеть здания, вдоль которых тянется тротуар, шириной сантиметров 50. И сразу проезжая часть дороги.😁
16:58:22 31-05-2025
Кхм... (13:37:40 31-05-2025) Ну а чо нет? В Екатериндловске приходилось видеть здания, вд... 50 много. Хватило бы и 30-и...
17:18:59 31-05-2025
Россия самая большая страна в мире и не хватает земли, сантиметры высчитываем!!!!!!!!!!!!!!! Может чего в консерватории подправить.
22:00:01 31-05-2025
Чиновники и архитекторы помните постоянно о будущих поколениях, они будут, где можно, править ваши ошибки и проклинать, как и сейчас мы видим много безответственных решений предшественников.
Один из примеров безответственности, построенное в 2024 году здание по адресу Попова, 161 на пересечении с Власихинской, где необходимо строить кольцевую развязку.