Здание, которое выступает за красную линию, построят на Павловском тракте в Барнауле

Проект рассмотрели на заседании градсовета города

31 мая 2025, 07:25, ИА Амител

Проект здания на Павловском тракте в Барнауле

Офисное здание планируют построить на Павловском тракте рядом с Кирзаводским проездом. Проект, разработанный Владимиром Золотовым, рассмотрели 29 мая на заседании градсовета города. Рассказываем, каким будет здание.

Что известно о здании?

Участок долгое время находился заброшенным и выступает за красную линию. В будущем границы площадки будут выровнены и приведены к границам действующих красных линий.

Здание запроектировано двухэтажным. Второй его этаж будет нависать над парковкой, благодаря существенной высоте первого этажа в 4,5 метра. Подразумевается парковка на 14 мест, в том числе для инвалидов.

Фасад строения сделают из сэндвич-панелей и белых фиброцементных панелей. На фасаде будут расположены кондиционеры и наружные коммуникации, которые скроют щиты в цвет стен. В качестве варианта отделки архитектор предложил использовать фиброцементные панели под кирпич и более крупное членение масштаба остекления фасада. Главный фасад будет выходить на Павловский тракт.

Что сказали о проекте эксперты?

В целом ничего. Архитекторы одобрили проект.

"Здание и участок небольшие, но считаю, что в дальнейшем, при более благоприятных обстоятельствах, участки будут объединять и застройку трансформировать. Через какое-то время Павловский тракт, как одну из основных городских магистралей, застроят объектами более престижной архитектуры. Нынешнюю застройку предлагаю рассматривать как первый этап", – сообщил о проекте Сергей Боженко.