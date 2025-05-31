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Здание, которое выступает за красную линию, построят на Павловском тракте в Барнауле

Проект рассмотрели на заседании градсовета города

31 мая 2025, 07:25, ИА Амител

Проект здания на Павловском тракте в Барнауле

Офисное здание планируют построить на Павловском тракте рядом с Кирзаводским проездом. Проект, разработанный Владимиром Золотовым, рассмотрели 29 мая на заседании градсовета города. Рассказываем, каким будет здание.

Что известно о здании?

Участок долгое время находился заброшенным и выступает за красную линию. В будущем границы площадки будут выровнены и приведены к границам действующих красных линий.

Здание запроектировано двухэтажным. Второй его этаж будет нависать над парковкой, благодаря существенной высоте первого этажа в 4,5 метра. Подразумевается парковка на 14 мест, в том числе для инвалидов.

Фасад строения сделают из сэндвич-панелей и белых фиброцементных панелей. На фасаде будут расположены кондиционеры и наружные коммуникации, которые скроют щиты в цвет стен. В качестве варианта отделки архитектор предложил использовать фиброцементные панели под кирпич и более крупное членение масштаба остекления фасада. Главный фасад будет выходить на Павловский тракт.

Что сказали о проекте эксперты?

В целом ничего. Архитекторы одобрили проект.

"Здание и участок небольшие, но считаю, что в дальнейшем, при более благоприятных обстоятельствах, участки будут объединять и застройку трансформировать. Через какое-то время Павловский тракт, как одну из основных городских магистралей, застроят объектами более престижной архитектуры. Нынешнюю застройку предлагаю рассматривать как первый этап", – сообщил о проекте Сергей Боженко.

Барнаул недвижимость архитектура

Комментарии 8

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dok_СФ

08:29:26 31-05-2025

Втиснули..

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Гость

09:22:24 31-05-2025

Место притяжения место силы и прочая чепуха

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Гость

11:27:15 31-05-2025

второй этаж хлопнется при землетрясении....

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Мусик

12:59:47 31-05-2025

времянка типа сарай.

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Кхм...

13:37:40 31-05-2025

Ну а чо нет? В Екатериндловске приходилось видеть здания, вдоль которых тянется тротуар, шириной сантиметров 50. И сразу проезжая часть дороги.😁

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Гость

16:58:22 31-05-2025

Кхм... (13:37:40 31-05-2025) Ну а чо нет? В Екатериндловске приходилось видеть здания, вд... 50 много. Хватило бы и 30-и...

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Свирепый Чарли

17:18:59 31-05-2025

Россия самая большая страна в мире и не хватает земли, сантиметры высчитываем!!!!!!!!!!!!!!! Может чего в консерватории подправить.

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Гость

22:00:01 31-05-2025

Чиновники и архитекторы помните постоянно о будущих поколениях, они будут, где можно, править ваши ошибки и проклинать, как и сейчас мы видим много безответственных решений предшественников.
Один из примеров безответственности, построенное в 2024 году здание по адресу Попова, 161 на пересечении с Власихинской, где необходимо строить кольцевую развязку.

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