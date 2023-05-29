Внутри будут как торговые, так и офисные площади

29 мая 2023, 08:35, ИА Амител























Проект административного здания на ул. Власихинской, 59/1 / Фото: "Лист"

В "торговом" квартале на пересечении ул. Власихинской и шоссе Ленточный бор построят здание рынка. Сейчас на месте будущего объекта располагается одноэтажный административный павильон, который готовят к сносу. В новом здании будут торговые площади и офисные помещения.

Площадка для строительства расположена на ул. Власихинской, 59/1. Рядом – склады, хостел, магазин "Светофор", точки по продаже рыбы, фруктов, кафе и другие объекты. Проект здания по заказу компании "Фруктовый рай" выполнила мастерская архитектора Ли Джи-дзуна "Лист".

По словам докладчика Владимира Ли Джи-дзуна, часть земли под строительство рынка досталась инвестору с торгов. После возведения здания предприниматель оформит участок в аренду на 49 лет.

Площадка административного здания на ул. Власихинской, 59/1 / Фото: "Лист"

Здание спроектировано прямоугольной формы, одноэтажным, без подвала. Внутри есть кабинеты для менеджеров оптовых продаж, складские помещения для инвентаря и оборудования, технические площади.

Объект возведут из газобетона, а фасады сделают накладными вентилируемыми. Построить более крупное здание, по словам архитектора, не позволила финансовая ситуация и экономический фактор: для рынка больше помещений не требуется.

Члены градсовета отметили, что заезд к рынку организован по соседнему участку. Владимир Ли Джи-дзун это подтвердил:

"Въезд к главному фасаду, получается, через чужую территорию. Участок взят с аукциона, поэтому инвестора принудили сделать проезд. Если бы он аукцион не выиграл, пришлось бы там сносить и дорогу устраивать".

Проект административного здания на ул. Власихинской, 59/1 / Фото: "Лист"

Также эксперты поспорили о фальшкровле, которая украсила здание в проекте. Она, как отметил автор, не несёт никакой нагрузки и предусмотрена только для того, чтобы акцентировать внимание на здании. Исполнительный директор Союза архитекторов и проектировщиков Западной Сибири Сергей Шадрин предложил заменить это решение.

"Активная надстройка. Если бы это была дорога, ведущая к храму, или замыкание проезда, такой мощный акцент был бы логичным. Если бы там был второй свет, можно было обыграть. Но функции нет и смысла нет. Сделайте портал", – сказал он.

А вот архитектор Пётр Анисифоров предложил оставить "парящую" кровлю:

"Совсем скучно будет. Я за акцент".

В результате проект утвердили, а решение о внешнем виде здания оставили за архитектором.