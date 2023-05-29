Здание рынка с "парящей" кровлей построят напротив Власихинского кладбища в Барнауле
Внутри будут как торговые, так и офисные площади
29 мая 2023, 08:35, ИА Амител
Проект административного здания на ул. Власихинской, 59/1 / Фото: "Лист"
В "торговом" квартале на пересечении ул. Власихинской и шоссе Ленточный бор построят здание рынка. Сейчас на месте будущего объекта располагается одноэтажный административный павильон, который готовят к сносу. В новом здании будут торговые площади и офисные помещения.
Площадка для строительства расположена на ул. Власихинской, 59/1. Рядом – склады, хостел, магазин "Светофор", точки по продаже рыбы, фруктов, кафе и другие объекты. Проект здания по заказу компании "Фруктовый рай" выполнила мастерская архитектора Ли Джи-дзуна "Лист".
По словам докладчика Владимира Ли Джи-дзуна, часть земли под строительство рынка досталась инвестору с торгов. После возведения здания предприниматель оформит участок в аренду на 49 лет.
Площадка административного здания на ул. Власихинской, 59/1 / Фото: "Лист"
Здание спроектировано прямоугольной формы, одноэтажным, без подвала. Внутри есть кабинеты для менеджеров оптовых продаж, складские помещения для инвентаря и оборудования, технические площади.
Объект возведут из газобетона, а фасады сделают накладными вентилируемыми. Построить более крупное здание, по словам архитектора, не позволила финансовая ситуация и экономический фактор: для рынка больше помещений не требуется.
Члены градсовета отметили, что заезд к рынку организован по соседнему участку. Владимир Ли Джи-дзун это подтвердил:
"Въезд к главному фасаду, получается, через чужую территорию. Участок взят с аукциона, поэтому инвестора принудили сделать проезд. Если бы он аукцион не выиграл, пришлось бы там сносить и дорогу устраивать".
Проект административного здания на ул. Власихинской, 59/1 / Фото: "Лист"
Также эксперты поспорили о фальшкровле, которая украсила здание в проекте. Она, как отметил автор, не несёт никакой нагрузки и предусмотрена только для того, чтобы акцентировать внимание на здании. Исполнительный директор Союза архитекторов и проектировщиков Западной Сибири Сергей Шадрин предложил заменить это решение.
"Активная надстройка. Если бы это была дорога, ведущая к храму, или замыкание проезда, такой мощный акцент был бы логичным. Если бы там был второй свет, можно было обыграть. Но функции нет и смысла нет. Сделайте портал", – сказал он.
А вот архитектор Пётр Анисифоров предложил оставить "парящую" кровлю:
"Совсем скучно будет. Я за акцент".
В результате проект утвердили, а решение о внешнем виде здания оставили за архитектором.
08:44:40 29-05-2023
И что на этом рынке будет? Пешеходный переход не забудьте на светофоре сделать, а то торговые точки есть, а перейти перекресток невозможно.
08:49:32 29-05-2023
а кто туда пойдет?
09:12:39 29-05-2023
И с парящими где то в небесах ценами...! Забыли написать.
09:38:59 29-05-2023
Администрация Барнаула продолжает разбазаривать земли под разные базары ... теперь строится очередной "черкизон". Всем известно кто на рынках в этом районе живет и торгует.
11:12:53 29-05-2023
Алексей (09:38:59 29-05-2023) Администрация Барнаула продолжает разбазаривать земли под ра... мне не известно. кто?
09:41:50 29-05-2023
как добираться? Там постоянные пробки! Зачем там рынок?
10:39:22 29-05-2023
Одно радует - все современные архитектурные "шедевры" легко сносятся одним бульдозером за один час.
15:00:44 29-05-2023
Больше на погребальный зал похоже или для кремации
08:18:43 31-05-2023
А что за " Фруктовый рай" такой ? Азиатам, я так понимаю, стало мало места на их рынке на против кладбища. Их детям негде работать у себя на Родине?