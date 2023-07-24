"Здесь русский дух, здесь Русью пахнет". Как прошло закрытие Шукшинских дней на Алтае
В село Сростки съехалось несколько тысяч человек, чтобы отметить торжественное завершение "Шукшинских дней". Гости вкусно ели, танцевали и с удовольствием слушали стихотворения
24 июля 2023, 06:27, ИА Амител
В селе Сростки 22 июля завершился фестиваль "Шукшинские дни на Алтае". В течение недели в крае прошло более чем 60 мероприятий: это творческие вечера с гостями фестиваля, мастер-классы, музейные лаборатории, просмотры фильмов и многое другое. По традиции в заключительный день на горе Пикет объявили победителей Шукшинского кинофестиваля. В этом году Гран-при завоевал фильм якутского режиссера "Не хороните меня без Ивана". Председатель жюри Михаил Калинин вручил главную награду фестиваля – колыванскую вазу из ревневской яшмы режиссеру фильма Любови Борисовой.
Подробнее, как прошел заключительный день "Шукшинских дней на Алтае", смотрите в нашем большом фоторепортаже.
14:16:45 24-07-2023
А как пахнет Русь?
14:32:50 24-07-2023
Русская душа или Русский дух (также Загадочная русская душа) — «народный дух», стереотип из русской литературы об уникальных чертах менталитета русских в сравнении с иностранцами (как правило, с жителями западного мира).