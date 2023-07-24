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"Здесь русский дух, здесь Русью пахнет". Как прошло закрытие Шукшинских дней на Алтае

В село Сростки съехалось несколько тысяч человек, чтобы отметить торжественное завершение "Шукшинских дней". Гости вкусно ели, танцевали и с удовольствием слушали стихотворения

24 июля 2023, 06:27, ИА Амител

Обладатель Гран-при фестиваля – режиссер Любовь Борисова / Фото: Алина Богомолова / amic.ru
Обладатель Гран-при фестиваля – режиссер Любовь Борисова / Фото: Алина Богомолова / amic.ru

В селе Сростки 22 июля завершился фестиваль "Шукшинские дни на Алтае". В течение недели в крае прошло более чем 60 мероприятий: это творческие вечера с гостями фестиваля, мастер-классы, музейные лаборатории, просмотры фильмов и многое другое. По традиции в заключительный день на горе Пикет объявили победителей Шукшинского кинофестиваля. В этом году Гран-при завоевал фильм якутского режиссера "Не хороните меня без Ивана". Председатель жюри Михаил Калинин вручил главную награду фестиваля – колыванскую вазу из ревневской яшмы режиссеру фильма Любови Борисовой.

Подробнее, как прошел заключительный день "Шукшинских дней на Алтае", смотрите в нашем большом фоторепортаже.

культура фоторепортажи Шукшинский фестиваль
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Комментарии 2

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Гость

14:16:45 24-07-2023

А как пахнет Русь?

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Гость

14:32:50 24-07-2023

Русская душа или Русский дух (также Загадочная русская душа) — «народный дух», стереотип из русской литературы об уникальных чертах менталитета русских в сравнении с иностранцами (как правило, с жителями западного мира).

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