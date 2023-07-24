"Здесь русский дух, здесь Русью пахнет". Как прошло закрытие Шукшинских дней на Алтае

В село Сростки съехалось несколько тысяч человек, чтобы отметить торжественное завершение "Шукшинских дней". Гости вкусно ели, танцевали и с удовольствием слушали стихотворения

24 июля 2023, 06:27, ИА Амител

Обладатель Гран-при фестиваля – режиссер Любовь Борисова / Фото: Алина Богомолова / amic.ru

В селе Сростки 22 июля завершился фестиваль "Шукшинские дни на Алтае". В течение недели в крае прошло более чем 60 мероприятий: это творческие вечера с гостями фестиваля, мастер-классы, музейные лаборатории, просмотры фильмов и многое другое. По традиции в заключительный день на горе Пикет объявили победителей Шукшинского кинофестиваля. В этом году Гран-при завоевал фильм якутского режиссера "Не хороните меня без Ивана". Председатель жюри Михаил Калинин вручил главную награду фестиваля – колыванскую вазу из ревневской яшмы режиссеру фильма Любови Борисовой.

Подробнее, как прошел заключительный день "Шукшинских дней на Алтае", смотрите в нашем большом фоторепортаже.