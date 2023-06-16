"Здесь я нашел себя". Интервью с врачом, который полвека трудится в одной поликлинике

Валерий Иванов уверен, что молодые врачи ничуть не хуже старших коллег. Но понимает, почему в профессии остаются не все

16 июня 2023, 07:15, ИА Амител

Валерий Иванов / Фото: amic.ru / Алина Богомолова

18 июня (в третье воскресенье лета) в России отмечают День медработника. Это один из главных праздников для врачей, фельдшеров и медсестер, без которых невозможно представить нашу жизнь. Впрочем, сегодня здравоохранение переживает сильнейший дефицит кадров, а ветераны отрасли сетуют, что престиж профессии совсем не тот, что раньше.

Но не все потеряно, уверен врач барнаульской поликлиники № 1 Валерий Вячеславович Иванов. Специалисту 86 лет, 52 (!) из которых он трудится в стенах медучреждения, даже не думая уходить на пенсию. Медик верит и в молодежь, и в то, что профессия обязательно снова станет статусной.

О том, как старейшая поликлиника города пережила тяжелые 90-е, почему многие молодые врачи не задерживаются в профессии и какое будущее у алтайского здравоохранения, Валерий Вячеславович рассказал корреспонденту amic.ru.

"Без работы начинаешь угасать очень быстро"

– Валерий Вячеславович, 52 года – это огромный срок. Как так получилось, что более полувека вы работаете в этой поликлинике?

– Меня часто об этом спрашивают и ждут какой-то глубокий ответ. Но все ведь очень просто: я просто нашел себя здесь. А потом работал, работал и работал.

Мой общий стаж – 61 год, а начинал я даже не в Барнауле. В 1961 году я окончил Алтайский мединститут, и нас с супругой по распределению направили в Алейск. Она по образованию педиатр, а я по назначению стал инфекционистом.

Потом край отправил жену в Ленинград, учиться в аспирантуре. Я поехал с ней и три года работал в больнице города Красное Село, тоже инфекционистом.

Когда жена закончила, мы вернулись назад. Я устроился инфекционистом в первую городскую больницу. У медучреждения в те времена были инфекционные бараки, где я и работал.

Эта поликлиника тогда была в структуре первой "горки". Самостоятельной ее сделали в 1970 году. А нам, инфекционистам, предложили самим выбрать, хотим мы остаться в больнице или перейти в поликлинику. Я перешел, с тех пор и работаю тут.

В общем, ничего особенного. Обычная человеческая жизнь.

Фото: amic.ru / Алина Богомолова

– И все последующие 52 года вы проработали инфекционистом?

– Нет, этим я занимался 25 лет. Нас посылали в командировки на различные эпидемии. Были вспышки и холеры, и других опасных заболеваний.

А в 1995 году меня назначили заместителем главврача по медицинской части. Другими словами, начмед. Снаружи кажется, что простая работа: сиди, подписывай бумажки. Но на самом деле это очень ответственный труд. На тебе вся руководящая работа по медицине. А чтобы все шло как надо, нужно все организовать как надо.

Начмедом я проработал 14 лет. Потом уже подошел возраст, должность нужно было освобождать.

– Чем вы занимаетесь теперь?

– Заведую кабинетом медицинской статистики. Здесь ведут всю отчетность по медицинской деятельности поликлиники. Это заболеваемость по 19 разным классам, посещаемость, смертность, показатели диспансеризации, показатели по нацпроектам и многое другое.

В общем, очень много разных отчетов, которые мы готовим ежемесячно. Всего более 20 различных документов.

Конечно, это уже не работа с пациентами, но это важное дело, без которого поликлиника жить не сможет.

– Я не знаю других людей, которые бы в 86 лет продолжали ходить на работу. Неужели вам никогда не хотелось отдыха?

– Я пробовал уходить на пенсию. Но уже через две недели вернулся обратно в поликлинику. Понял, что не могу сидеть без дела. Правду говорят, что без работы человек очень быстро начинает угасать. Пока я нужен и полезен, буду в поликлинике.

Фото: amic.ru / Алина Богомолова

"В 90-е шприцы приходилось не получать, а доставать"

– Вы работаете в поликлинике уже больше полувека. Помните, каким медучреждение было раньше и как оно менялось?

– Конечно. Когда я начинал, у нас было только одно это здание. (На ул. Интернациональной, – прим. ред.)

Но город рос очень быстро, а поликлинике нужны были площади. Тогда построили новый корпус. Меня тогда впечатляли широкие коридоры: пациент сразу чувствовал, что пришел в лечебное учреждение.

А еще там сразу запустили лифт. Для тех времен в поликлинике это был прорыв, словами не объяснить. Представьте, до этого пациенты на пятый этаж на костылях поднимались. А тут зашел – и ты наверху.

Сегодня, конечно, везде стоят современные лифты, и мы это воспринимаем как должное. Но тогда это потрясало.

– В каком состоянии поликлиника сегодня?

– Я вижу очень позитивные изменения. За все время, что я тут, я повидал шесть главных врачей. Сейчас поликлиникой руководит Елена Васильевна Азарова, которую я очень уважаю.

Весь ремонт, который сделали внутри поликлиники, – это ее рук дело. Новая крыша – тоже. Снаружи здание тоже отремонтировано. С тем, что было, даже не сравнить. Главный врач – это топ-менеджер, которому приходится думать далеко не только о медицине.

Недавно мы открыли новую амбулаторию, идут ремонты в филиалах. Поликлиника развивается.

– Я так понимаю, самыми тяжелыми временами были 90-е?

– Конечно. Те времена даже вспоминать не хочется. Я тогда как раз начмедом работал, был ответственным за всю поликлинику.

Денег очень сильно не хватало. Оборудование если и было, то могло месяцами простаивать из-за отсутствия запчастей. У нас так без дела очень долго стоял рентген-аппарат.

Шприцы и многие препараты тогда приходилось не получать, а буквально доставать где придётся.

Мы не получали зарплату по три-четыре месяца. Представьте, каково работать, когда тебе просто не платят. Но мы работали. Горжусь, что в тот период почти никто не ушел из поликлиники.

Все понимали, что у нас есть долг. Болезни никуда не делись. Не делись и люди, которым нужна помощь.

А потом все стало потихоньку налаживаться. Сегодня я вижу, что за медицину взялись, снова начали вкладывать деньги. Пусть и не столько, чтобы все быстро наладилось. Но направление верное.

Фото: amic.ru / Алина Богомолова

"Чем наш врач хуже московского?"

– Часто слышу, что нынешнее поколение совсем не то, что раньше. Мол, и умеют они меньше, и трудности терпеть не готовы. Вы с этим согласны?

– Я к молодым врачам, которые к нам приходят, отношусь с большим уважением. Возможно, они росли в более тепличной атмосфере, нежели мы. Но уровень подготовки у них очень хороший.

За полвека, что я работаю, появились совсем другие технологии. Когда я начинал, был только рентген, УЗИ тогда только появлялось. А сегодня есть такие методы, как КТ и МРТ. Будущих врачей сразу учат высокотехнологичным методам диагностики и лечения.

Но базовая подготовка у нас с ними практически одинаковая. Единственное, молодому специалисту всегда не хватает опыта врачебной работы. В институте-то ты грамотный, но когда перед тобой живой пациент, это совсем другое.

Но это дело наживное, если врач готов работать и учиться. За наших молодых врачей, которые уже несколько лет отработали, я горой встану, если потребуется. На них действительно можно положиться.

– Судя по тому, какой у нас дефицит кадров в медицине, работать и учиться готовы далеко не все. Почему многие выпускники медвузов не задерживаются в профессии?

– Тут могу только рассказать, как я себе это вижу. Из тех, кто приходит в нашу поликлинику, многие уходят дальше на учебу. Либо в клиническую ординатуру, либо в аспирантуру.

Но есть и те, кто уезжает в другие регионы. Мотивы разные. Например, семейные обстоятельства. Но и финансы имеют огромное значение, чего скрывать.

Часть уходит в коммерческую медицину. Как правило, это узкие специалисты, которые у нас и без того в дефиците.

Фото: amic.ru / Алина Богомолова

– Значит, самая большая проблема – деньги?

– Как и в большинстве проблемных вопросов. Понимаете, отток из Алтайского края идет даже не в Москву и Питер, а в соседние регионы. В той же Кемеровской области зарплата выше.

Не хочу показаться популистом, но в советское время у врача была единая ставка по всей стране: и в Барнауле, и в Новосибирске, и в Москве. И мотива куда-то ехать у человека не было.

А сегодня какая разница в зарплатах, я даже вслух произносить не хочу. Вопрос один: чем наш врач хуже московского? А пациент наш чем хуже?

Конечно, если бы было единое финансовое пространство, такого дефицита кадров в крае бы не было. Но как это осуществить, большой вопрос.

– Много говорят и об утерянном престиже профессии. Мол, раньше врач – это был статус. А сегодня того уважения, что было раньше, нет. Что вы об этом думаете?

– Увы, все так и есть. Причем я даже не могу назвать момент, когда престиж профессии был утерян. Например, в те же 90-е нас еще больше уважали. Пациенты знали, что мы за бесплатно работаем, и искренне благодарили.

А потом что-то пошло не так. Что именно – не могу сказать.

Но сейчас ситуация меняется. Я это по нашей поликлинике вижу. Все больше пациентов с большим уважением относятся к медикам. Меня в этом районе многие жители знают. Подходят, здороваются, спрашивают, как дела.

Так что оптимизм есть, престиж возвращается. Но не так быстро, как хотелось бы.

Фото: amic.ru / Алина Богомолова

– Какой бы совет вы дали молодым специалистам, чтобы они не сбежали из профессии через пару лет?

– Есть очень хорошее латинское выражение: Per aspera ad astra. Через тернии к звездам.

Так вот, если ты видишь впереди звезду, то иди и проходи через тернии. А если не видишь никаких звезд для себя, то лучше уходи.

Честно, лучше бросить институт, чем потом всю жизнь мучиться и быть несчастным. Человек найдет себя в чем-то другом.

Ну а если уж решил быть врачом, то будь готов к трудностям. Звезд не будет, если не потопать по кочкам.

P.S. Главврач поликлиники Елена Азарова о Валерии Иванове:



"Валерий Вячеславович – настоящий профессионал и грамотный специалист. Это наш "аксакал" поликлиники, выпустивший не одно поколение врачей. Он умеет мобилизовать себя и коллектив в любой сложной ситуации. Горжусь тем, что он работает с нами".