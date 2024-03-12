Здоровье и красивая фигура. Где в Барнауле проводят занятия по аквааэробике?
Рассказываем, в чем польза таких тренировок
12 марта 2024, 11:00, ИА Амител erid: LjN8KUHJf
Занятия аквааэробикой / Фото предоставлено Натальей Дресвиной
Сегодня очень популярна аквааэробика. Это эффективные и приятные занятия в воде под ритмичную музыку. Комплекс физических упражнений направлен на оздоровление всего организма, получение положительных эмоций и отличного настроения. В Барнауле такие занятия проводит тренер Наталья Дресвина. Она ведет женские группы без возрастных ограничений.
Чем полезны занятия аквааэробикой?
Упражнения в воде помогают:
- проработать все группы мышц;
- укрепить мышечный корсет спины;
- проработать и укрепить сердечно-сосудистую и дыхательную систему;
- профилактировать варикоз;
- снять отечность;
- снизить вес;
- побороть хроническую усталость, напряжение и стресс;
- получить прилив сил и энергии;
- улучшить сон.
Где проходят занятия?
В Барнауле позаниматься аквааэробикой можно в аквапарке ТРЦ "Европа" на Павловском тракте, 251в/2.
Запись на занятия по WhatsApp* (+7-902-145-01-01).
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Дресвина Наталья АнатольевнаРеклама
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