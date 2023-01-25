Антиковидную дверную ручку разработали в России

Ориентировочная цена одной ручки составит 5 тыс. рублей

25 января 2023, 10:04, ИА Амител

Фото: unsplash.com

В России разработали антиковидную дверную ручку с источником ультрафиолета, который обеззараживает её поверхность, сообщает РИА Новости.

Изобретение может быть полезно для государственных организаций, например, больниц, школ и предприятий общепита.

"Антиковидная дверная ручка имеет уникальную конструкцию. В её основе находится источник ультрафиолета, который обеззараживает поверхность ручки и, по результатам исследований, убивает 96% вирусов и бактерий за 2,5-3 секунды. Источник помещён в трубку из закалённого стекла, а сверху и снизу расположены металлические колпачки, где находятся датчик движения и аккумуляторы", – рассказали в пресс-службе Национальной технологической инициативы (НТИ).

Ориентировочная цена одной ручки – 5 тыс. рублей. Ресурс бактерицидной лампы – 10 тысяч часов, или около 400 дней, при этом её легко можно заменить.