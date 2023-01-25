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Антиковидную дверную ручку разработали в России

Ориентировочная цена одной ручки составит 5 тыс. рублей

25 января 2023, 10:04, ИА Амител

Фото: unsplash.com
Фото: unsplash.com

В России разработали антиковидную дверную ручку с источником ультрафиолета, который обеззараживает её поверхность, сообщает РИА Новости.

Изобретение может быть полезно для государственных организаций, например, больниц, школ и предприятий общепита.

"Антиковидная дверная ручка имеет уникальную конструкцию. В её основе находится источник ультрафиолета, который обеззараживает поверхность ручки и, по результатам исследований, убивает 96% вирусов и бактерий за 2,5-3 секунды. Источник помещён в трубку из закалённого стекла, а сверху и снизу расположены металлические колпачки, где находятся датчик движения и аккумуляторы", – рассказали в пресс-службе Национальной технологической инициативы (НТИ).

Ориентировочная цена одной ручки – 5 тыс. рублей. Ресурс бактерицидной лампы – 10 тысяч часов, или около 400 дней, при этом её легко можно заменить.

 

Комментарии 6

  • Хоссспади, да сколько же можно из народа денег выдаивать… Какие антиковидные ручки… Ну любой половозрелый житель планеты Земля, если поразмыслит, то поймет, что это тупо развод.
    25 января, Гость   Ответить
  • вкрай долбанулись, чес слово.
    25 января, Гость   Ответить
  • Мыло и влажные салфетки уже, видимо, закончились. Нас ещё в садике с пелёнок учили, что надо мыть руки когда зашёл домой, перед едой, после тубзика и всякий раз при контакте с грязными предметами. Во взрослой жизни привык мыть руки ещё перед работой за компом. И дело даже не в гигиене. Сидеть за грязной клавиатурой и мышью просто противно.
    25 января, Гость   Ответить
  • Может,для больниц, поликлиник, общественных мест это и хорошо,т.к. не всегда знаешь,где помыть руки.Но не в квартирах.Пришел.Помыл руки на 2 раза.И как говорят врачи, отдыхай спокойно,занимайся своими делами.
    25 января, Гость   Ответить
  • Почему назвали "антиковидной", если убивает 96% вирусов и бактерий? Это ручка, которая сама себя обеззараживает. Действительно, вещь нужная для детских садов, школ, больниц. И как бы вы не учили своих детей мыть руки, но я лично постоянно вижу, как и дети, и взрослые берут еду на улице немытыми руками, лезут себе в глаза, в рот, в нос. Так хоть через ручки заразой обмениваться не будете.
    25 января, Гость   Ответить
  • "Но не в квартирах" --- Гость, да, эти ручки скорее для общественных мест и для детских и мед. учреждений.
    25 января, Гость   Ответить
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