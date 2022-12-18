Более 70% россиян признались в том, что они испытывают проблемы со здоровьем

При опросе люди сначала высоко оценивали своё здоровье, а после детального опроса оценки стали снижаться

18 декабря 2022, 17:20, Илья Звягинцев

Фото: unsplash.com

Более 70% россиян признались в том, что они испытывают различные проблемы со здоровьем. Об этом сообщают «Известия».

Согласно данным, подготовленным Междисциплинарным центром исследований общественного здоровья Сеченовского университета, 83% опрошенных мужчин и женщин сначала оценивали здоровье как «хорошее» или «отличное», но при детальном опросе их оценки начинали снижаться.

39% респондентов рассказали, что страдают от гипертонии, но только половина из них регулярно пьёт лекарства.

25% россиян рассказали о повышенном уровне холестерина в крови, а 35% признались в том, что постоянно испытывают «тревогу или депрессию». Полные данные мониторинга открыты и доступны на сайте университета — https://monitoring.sechenov.ru/