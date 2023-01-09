Доктор Мясников развеял миф о вреде еды на ночь

По словам врача, главное — соблюдать дневную норму калорий

09 января 2023, 07:00, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Врач и телеведущий Александр Мясников развеял миф о вреде еды на ночь. В своём Telegram-канале он сослался на новое научное исследование, из которого следует, что при соблюдении дневной нормы калорий есть можно в любое время суток.

«Одной группе людей с избыточным весом ограничивали количество калорий: до 1500-1800 в сутки — мужчинам и 1200-1500 — женщинам с интервалом приёма пищи от 8 утра до 16 вечера. Другой просто ограничивали калории без ограничений по времени приёма пищи. На выходе первая группа по показателям снижения индекса массы тела, объёма талии и метаболическим рискам не имела преимуществ перед второй», — написал специалист.

Ранее Александр Мясников рассказал об опасном свойстве белокочанной капусты.