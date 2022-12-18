Эксперт рассказал, когда уровень заболеваемости гриппом пойдет на спад
В новогодние праздники учёный посоветовал не собираться большими группами
18 декабря 2022, 13:26, Илья Звягинцев
Фото: unsplash.com
Руководитель ФГБНУ «Научно-исследовательский институт вакцин и сывороток имени И.И. Мечникова» Виталий Зверев рассказал о том, когда уровень заболеваемости гриппом и ОРВИ пойдёт на спад.
«Сейчас — пик. После Нового года он пойдёт на спад. После детских каникул и праздников», — сказал специалист в интервью ТАСС.
Он добавил, что обычно происходит именно так.
Зверев посоветовал в новогодние праздники не собираться большими группами, потому что респираторные заболевания легче передаются в больших компаниях.
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